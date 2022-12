Lotta all'evasione: Comune-Agenzia delle Entrate, si lavora insieme contro i furbetti

La lotta all'evasione fiscale si dota di un nuovo strumento. Nuovo non per concezione, ma per tipo di utilizzo. Comune di Lecco e direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate hanno sottoscritto un protocollo d'intesa basato su quello già sottoscritto nel 2009, come deliberato dalla Giunta lo scorso 24 novembre: pochi punti che stabiliscono la creazione dei tavoli tecnici e il reciproco scambio di dati al fine d'incrociarli per avere delle informazioni precise e complete sui singoli casi presi in esame. Qualcosa di visto molto recentemente anche a Cremeno, comune della Valsassina.

“Il senso è quello di creare sinergie e scambio di dati, per arrivare a una maggiore armonizzazione delle informazioni raccolte e far scattare degli alert - ha spiegato il sindaco Mauro Gattinoni in occasione della conferenza stampa di presentazione del protocollo -. Il quadro s’inserisce nella normativa nazionale e rinnova il protocollo del 2009, rendendolo operativo. Questa è la cornice di questo accordo, l’occasione per far emergere le discrasie e fare il lavoro a tutela del contribuente onesto che sarà confortato nel sapere che nasce questo meccanismo di controllo sulle situazioni difformi”.

L’aspetto di maggior valore “è che non si tratta della sola evasione dei tributi comunali, ma di tutti quelli erariali. Le banche dati servono per far emergere delle incongruenze sulla fiscalità in generale: il risultato dell’emersione viene riversata a vantaggio del territorio”.

Comune di Lecco-Agenzia delle Entrate: tavoli tecnici contro l'evasione

“Occorre precisare che la lotta all’evasione è un obiettivo strategico per il Comune di Lecco e un obiettivo istituzionale per l’Agenzia delle Entrate - ha quindi aggiunto Roberto Pietrobelli, assessore comunale al bilancio -. La collaborazione già esiste e vuole andare oltre il mero scambio formale di documenti, modificando alla radice l’attività relativa alla lotta all’evasione fiscale”. L’accordo sottoscritto a luglio tra Anci e Agenzia delle Entrate “porta a una collaborazione strutturata tra i due enti, che agiscono in modo interattivo. Questo documento parte dalla consapevolezza che il patrimonio informativo può essere utile alle indagini: utilizzarli rende fondamentale individuare i soggetti che evidenziano delle anomalie e far partire i necessari controlli”.

La chiave di lettura nuova “è nel proposito del rendere tutto molto più cooperativa attraverso i tavoli tecnici, ai quali dò molta importanza”. Il portale Siatel “permette d’inserire dei dati e metterli a disposizione dell’Agenzia. Ma la svolta nella lotta all’evasione fiscale sta in questo passaggio, nella scrittura di alcune linee guida per lo svolgimento di un lavoro comune. Organizzativamente dobbiamo metterci all’opera per mettere le gambe a questo protocollo”.

Il lavoro “è di prospettiva, non si parla di indagini semplici. Abbiamo un sistema di accertamento dei tributi che proseguirà, con loro ci saranno delle indagini focalizzate anche sul lungo periodo: pensiamo a chi risulta essere residente fuori Lecco, ma utilizza dei servizi del Comune e non paga la Tari. È uno degli esempi che si possono fare”.

“La convenzione rende operativo un rapporto teorico, il sistema permette di accedere alle anagrafiche tributarie e inviare le prime segnalazioni sui vari casi - ha fatto presente Stefano Valente, direttore dell’Agenzia delle Entrate della provincia di Lecco. Prenderemo per mano il Comune, abbiamo tutto l’interesse a ricevere delle segnalazioni proficue da parte dell’ente”. La partecipazione “sarà massima in tutti gli ambiti d’intervento previsti, l’incontro con l’Ufficio controlli sarà costante e con la finalità di recuperare l’imposta evasa: si tratta di una cifra che rimane al 100% sul territorio lecchese, a disposizione dell’intera comunità”.

Quello dei falsi residenti all’estero “è un tema molto importante e il Comune sa se una persona è effettivamente residente in città”. Ma si guarda anche “a plusvalenze sulle compravendite d’immobili, contributi a fondo perduto per le ristrutturazioni, commercio e via dicendo: sembra banale, ma tante informazioni noi non le abbiamo a disposizione. I settori sono tanti e la fase è ancora provvisoria: abbiamo idea di cosa dobbiamo fare, l’operatività si vedrà più avanti”.

“Fino al 2012 la collaborazione era molto stretta, ma con l’andare del tempo la collaborazione è venuta sempre a diminuire anche per via della struttura dell’ufficio che non è riuscita a supportare l’Agenzia delle Entrate, crediamo molto in questa possibilità e ultimamente ci siamo sentiti spesso per svolgere un lavoro comune”, ha quindi concluso Marzia Galli dell'Ufficio Tributi.