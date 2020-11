Finalmente tutti i diretti fermeranno nelle stazioni di Mandello, Varenna e Bellano

Una vittoria delle Amministrazioni comunali del lago, ma anche e soprattutto dei pendolari e di chi fruisce del servizio ferroviario. Non sarà più necessario guardare l'orologio e attendere il treno "giusto": tutti i diretti infatti fermeranno nelle stazioni di Bellano, Varenna e Mandello.

Lo ha comunicato il sindaco mandellese Riccardo Fasoli, facendo il punto sulla collaborazione messa in campo con Regione Lombardia per far pressione su Trenord e arrivare alla svolta. «Dopo cinque anni di attesa abbiamo finalmente ottenuto via libera per le fermate di tutti i treni diretti nelle stazioni di Bellano (già

presenti), Varenna (riprisitino di un paio di fermate eliminate qualche anno fa) e Mandello, dove i diretti fermavano solo per un paio di orari verso Milano in primissima mattinata e nel tardo pomeriggio - spiega Fasoli - Tale possibilità, riportata nella lettera dell'assessore di Regione Lombardia alle Infrastrutture e Trasporti Claudia Maria Terzi , sarà effettiva, salvo imprevisti, dal prossimo cambio orario, previsto per giugno 2021».

Il risultato, di grande rilevanza per i cittadini, si è reso possibile grazie agli interventi di miglioria infrastrutturale che Rfi - su finanziamento regionale - ha svolto di recente nei pressi della stazione di Bellano. «Ringrazio il consigliere Mauro Piazza per aver seguito la vicenda in questi anni, senza mai perdersi d'animo - prosegue il sindaco di Mandello - Grazie a questo input dell'assessorato, Rfi e trenord possono predisporre i nuovi orari di tratta e rendere poi effettive le nuove fermate. Un risultato al quale lavoriamo da ottobre 2015 senza penalizzare altri comuni o territori, nell'interesse di tutti. Attendiamo ora giugno per vedere attive le fermate. Un risultato di estrema utilità sia per i residenti pendolari lavorativi e scolastici ma anche per il sistema turistico mandellese».