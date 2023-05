Mandello si prepara a ospitare di nuovo la Festa della musica

Torna la Festa della musica a Mandello. Il prossimo 21 giugno 2023 l'appuntamento sarà celebrato in tutta Italia e il Comune di Mandello, come accade ormai da qualche anno, non vuole mancare.

Quest'anno il tema sarà "Vivi la vita" e la festa sarà dedicata, oltre alla particolare attenzione per l'ambiente, alla sicurezza del dopo-concerto con importanti iniziative su tutto il territorio nazionale sul ruolo culturale e sociale della musica attraverso concerti, performance ed eventi.

L'intento è portare nelle strade, sulle piazze, in prossimità di esercizi pubblici, musica varia creando nel paese uno spirito di festa. Nelle scorse edizioni i mandellesi (e non solo) hanno sempre apprezzato l'evento in maniera convinta.

"Invitati tutti gli esercenti"

"Naturalmente tutti gli esercenti del nostro territorio sono invitati a questa festa corale che darà anche il via alle manifestazioni del periodo estivo" spiega l'assessore al turismo e al Commercio del Comune di Mandello, Silvia Nessi.

Una volta raccolta la disponibilità, fa sapere Nessi, "seguirà la mappa di tutti gli esercizi che collaboreranno a questa bella iniziativa ospitando gruppi, cantanti o musicisti". Ulteriori informazioni sulla Festa della musica sono disponibili sul sito www.festadellamusica.beniculturali.it.