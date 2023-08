"A Mandello Basso per San Lorenzo tanti volontari e turisti"

È un periodo caratterizzato da numerosi eventi a Mandello, tra la Festa di San Lorenzo e la Fiera di San Rocco che il 16 agosto porterà nella zona a lago le tradizionali bancarelle.

La tre giorni di festa in parrocchia a Mandello Basso si è conclusa nel weekend con un notevole afflusso e il consueto entusiasmo. L'assessore al Turismo e al Commercio Silvia Nessi commenta con soddisfazione la manifestazione. "Stamattina (domenica, ndr) ho fatto un giro a San Lorenzo e ho trovato i volontari impegnatissimi a smontare, pulire, sistemare l'oratorio dopo tre giorni di festa - spiega - Sono davvero ammirevoli il loro impegno e la loro dedizione per portare avanti questa bella tradizione di festeggiare il Santo patrono".

Lungo stop per la pandemia

Una tradizione purtroppo rimasta ferma troppo a lungo. "La voglia di stare insieme era davvero tanta e tutti noi aspettavamo questa festa che aveva visto la sua ultima edizione nel 2019 per poi essere fermata con la pandemia - continua l'assessore - In questi giorni ho visto persone di tutte le età pazientemente in coda per poter entrare e mangiare tutti insieme ascoltando musica e divertendosi insieme e con loro ho visto anche tanti turisti curiosi di scoprire la nostra cucina e le nostre tradizioni".

Per questi motivi l'assessore rivolge sentiti ringraziamenti. "Il mio grazie affettuoso va quindi a tutte le persone che hanno reso possibile questa bella festa: ai volontari dell’oratorio (80 persone tra cui tanti giovani!) che si sono date da fare in tutti i modi, ai ragazzi della Project Rock School che hanno allietato le serate con la loro musica, a Giordana Bonacina con la sua incontenibile verve, ai nostri Firlinfeu che, in collaborazione con il Gruppo Manzoniano Lucie, ci hanno portato indietro nel tempo, ma soprattutto va a tutti i mandellesi che con gioia tengono viva questa bella ricorrenza. All'anno prossimo".