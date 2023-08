Mercoledì 16 agosto a Mandello Basso appuntamento con la tradizionale Fiera di San Rocco.

Gli spazi attigui ai Giardini comunali ospiteranno le bancarelle del "fierone", fiera di merci in grado di soddisfare i gusti di tutti.

Interessate le seguenti vie: piazza Garibaldi, via Manzoni, piazza Mercato, viale Medaglie olimpiche mandellesi. Tutta la zona sarà preclusa al transito e alla sosta veicolare dalle 6.30 alle 20.

La fiera si terrà sotto stretto controllo delle vigenti disposizioni sanitarie e di pubblica sicurezza.

Non saranno concessi permessi per mestieri girovaghi. Non è consentito l'uso di altoparlanti. È fatto obbligo di non depositare e rimuovere ogni oggetto/rifiuto che ostacoli il libero movimento delle persone.