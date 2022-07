Arriva il festival "Dirama": un incontro di natura, relazioni e cura del territorio

Nato a Bergamo e giunto alla sua quarta edizione il Festival "Dirama - Incontro di natura relazioni e cura del territorio" arriva quest’anno a Lecco e Brescia con tre eventi organizzati in collaborazione con i circoli locali di Legambiente.

L'evento green propone per quattro settimane passeggiate naturalistiche alla scoperta di fauna e flora con guide esperte di botanica, ornitologia, geologia; visite ai produttori biologici del territorio; convegni e presentazioni di libri; spettacoli di teatro e musica; laboratori per i più piccoli… per condividere cultura ambientale e imparare, grazie a esperienze e linguaggi diversi, in tema di natura, cibo, sostenibilità, cittadinanza attiva, mobilità e nuove economie.

Si aggiungono al ricco cartellone bergamasco, che potete trovare sul sito del festival www.dirama.eu, due attività nella città di Lecco e una nei territori della provincia di Brescia organizzate in collaborazione con i circoli locali di Legambiente.

"Uno sguardo che si allarga e include i territori vicini anche in prospettiva della 'Capitale della Cultura 2023' e di uno sviluppo del progetto in ottica regionale - spiegano gli organizzatori - Un impegno concreto per cercare di sviluppare un approccio alla 'Cultura dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile' che comprenda nuove e diverse esperienze. In quest’ottica si innesta anche la collaborazione con il Dess - Distretto Economia Sociale e Solidale e la visita ad Ivrea per scoprire la città laboratorio sito Unesco".

I due appuntamenti lecchesi saranno in Valsassina

A Lecco sabato 16 luglio verranno proposti due percorsi multisensoriali alla scoperta della Valsassina (nel Parco Regionale della Grigna Settentrionale) fruibili da vedenti, ipovedenti e non vedenti accompagnati. Il primo porterà alla scoperta di flora, fauna, pietre ed ecosistemi del bosco dove udito e tatto saranno usati per scoprire il mondo in cui siamo immersi. Il secondo permetterà di avventurarsi nel mondo sotterraneo del Parco Minerario Cortabbio di Primaluna che riapre per l’occasione del festival Dirama.

Ad accompagnare i partecipanti le guide turistiche di “Grignolo, il folletto della Grigna”. Sarà fruibile per il pomeriggio la mostra itinerante su ipo-visioni e non-visioni “Io ti vedo così” messa a disposizione da UICI (Unione Italiana dei Ciechi e Ipovedenti) che offrirà l’opportunità di capire come ogni persona vede in maniera diversa. Clicca nei link sotto per ulteriori

Visita alle miniere: https://www.dirama.eu/eventi-estate/visita-alle-miniere-di-cortabbio-lc/

Percorso sensoriale: https://www.dirama.eu/eventi-estate/percorso-sensoriale-in-valsassina/

Significato e obiettivi del progetto "Il senso della terra"

"I percorsi che i visitatori avranno occasione di sperimentare - spiega Laura Todde, presidente di Legambiente Lecco - sono il frutto del progetto 'Il senso della terra' realizzato dal Circolo di Legambiente Lecco e volto a favorire la fruizione del patrimonio storico e naturale del territorio da parte di persone con disabilità visive, e al tempo stesso di capovolgere la percezione che una persona vedente ha dell’ambiente che lo circonda, quasi sempre concentrata principalmente sul canale visivo. Ci interessava con questo lavoro, proporre un’esperienza sensoriale ampia per tutti poiché la relazione e il contatto con il territorio nonché l’opportunità di viverne anche gli aspetti naturali in maniera accessibile sono, dal punto di vista ambientalista, il prerequisito per comprendere la necessità di tutelare la ricchezza che un ecosistema rappresenta".