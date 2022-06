Aldo, Giovanni e Giacomo tornano a girare un film. Nel Lecchese

Il più bel giorno della nostra vita vuoi non passare da qui? Aldo, Giovanni e Giacomo tornano sul set di un film e per l'occasione scelgono la nostra provincia e i suoi incantevoli scenari tra le location del lungometraggio. Per l'esattezza la verde Brianza a Osnago. Dopo Antonio Albanese con il suo Cento domeniche ambientato tra Lecco e Garlate, altri pezzi da novanta del mondo del cinema passano dal Lecchese.

Le riprese per il lungometraggio sono scattate nei giorni scorsi - dovrebbero durare sino alla fine del mese - e hanno incuriosito molti cittadini del comune lecchese. I tre comici mancavano dalle scene da un paio d'anni, da quel Odio l'estate che non aveva entusiasmato né critica né pubblico. Ritroveranno lo smalto dei bei tempi, quando esordirono facendo ridere ed emozionando al contempo con Tre uomini e una gamba, oppure la verve di successi quali Chiedimi se sono felice e Tu la conosci Claudia?

Sono gli stessi Aldo Baglio, Giovanni Storti e Giacomo Poretti a salutare il loro ritorno sul set. "Siamo tornati! Siamo tornati! - scrivono in un post pubblicato sui loro canali social - Ci abbiamo messo due anni per convincere Aldo a lasciare la Trinacria, ma adesso siamo qui al lavoro sul set del nostro nuovo film: due amici, un matrimonio e un guastafeste… Indovinate un po' voi chi è! Ci vediamo a Natale al cinema (se non ci squagliamo prima per il caldo tropicale…). PS. Avete suggerimenti per rimanere belli freschi sul set con 40 gradi?"

La foto sui social

Nei giorni scorsi il titolare del locale "Il Covo" di Osnago ha postato una foto sull'account ufficiale Facebook che lo ritrae, sorridente, insieme all'attore Giacomo Poretti. È solo uno dei tanti momenti da ricordare di questi giorni di riprese con il celebre trio comico.

La scheda del film

Il film Il più bel giorno della nostra vita è incentrato attorno a un matrimonio: alla regia il fidato Massimo Venier, tra le attrici Antonella Attili ed Elena Lietti con la partecipazione di Lucia Mascino, Margherita Mannino, Giovanni Anzaldo, Pietro Ragusa e Roberto Citran. La sceneggiatura è firmata da Davide Lantieri, Michele Pellegrini, Massimo Venier e gli stessi Aldo, Giovanni e Giacomo. È una produzione Agidi Due in associazione con Medusa Film, che sarà distributrice.