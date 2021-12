I campioni dei Giochi olimpici di Tokyo 2020 ospiti di Fiocchi Munizioni

I migliori tiratori del mondo, protagonisti alle ultime Olimpiadi di Tokyo, sono stati accolti in Fiocchi Munizioni per trascorrere una giornata a stretto contatto con i lavoratori dell'azienda di Lecco e scoprire come vengono realizzate le munizioni che li hanno consacrati nel panorama internazionale di tiro a volo.

Mercoledì 15 dicembre, Alessandra Perilli, Zuzana Rehak Stefecekova, Jessica Rossi, Gabriele Rossetti, Aaron Heading, Mauro De Filippis e Tammaro Cassandro hanno visitato gli uffici e i reparti dell'azienda, ricevendo l'abbraccio virtuale dei lavoratori.

I sette atleti, pilastri del Fiocchi Team, hanno quindi ripercorso il ciclo produttivo delle loro cartucce e incontrato tecnici e lavoratori che hanno risposto con entusiasmo e competenza alle loro domande e curiosità.

"Siamo orgogliosi di avere organizzato questo incontro tra gli atleti che hanno partecipato alle ultime Olimpiadi e i nostri professionisti che ogni giorno lavorano con passione per produrre le loro munizioni - afferma Daniele Palmieri, chief marketing & commercial officer di Fiocchi - Momenti come questo contribuiscono ad accrescere l'entusiasmo e l'internal branding nella nostra azienda, ingredienti fondamentali per alimentare l'eccellente percorso di crescita globale avviato due anni fa".

Durante la cena di gala l'azienda ha voluto premiare tutti gli atleti, con un riconoscimento speciale a Zuzana Rehak Stefecekova e Alessandra Perilli, rispettivamente vincitrici di un oro con record olimpico, un argento e un bronzo ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020.