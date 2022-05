Firmato l'accordo per il Centro di Protezione civile di Sala al Barro. Lunedì 16 maggio, nella sede di corso Matteotti della Provincia di Lecco, alla presenza del Consigliere provinciale delegato alla Protezione civile Stefano Simonetti, il dirigente Fabio Valsecchi e la presidente della organizzazione di volontariato Coordinamento volontari Lecco Domizia Mornico hanno messo nero su bianco l’accordo d’uso della struttura satellite del Centro polilogistico di emergenza della frazione di Galbiate.

Il Centro è luogo di ritrovo, di attività operative e formative del volontariato di Protezione civile della provincia di Lecco ed è stato punto di raccolta e partenza dei volontari che hanno partecipato alla recente esercitazione di livello provinciale.

“La sottoscrizione di questo accordo - commenta il Consigliere provinciale Simonetti - consolida la già forte collaborazione tra la Provincia di Lecco e il sistema del volontariato. Poter contare su un centro operativo e vivo, grazie alla costante presenza delle forze del volontariato, consente una più pronta risposta alle emergenze che possono verificarsi sul nostro territorio, oltre a una costante attività di prevenzione e formazione progettate proprio in questo centro. La firma dell’accordo per l’uso del Centro di Sala al Barro deve essere il punto di inizio di un percorso da attuare, insieme al Comune di Galbiate e con le Istituzioni superiori, per costruire e aggiornare la casa della Protezione civile in provincia di Lecco".