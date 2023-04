Elicottero in volo sul lago con i sommozzatori, ma è un'esercitazione

In tanti hanno notato oggi pomeriggio l'elicottero dei vigili del fuoco in volo sul lago di Garlate. Per fortuna non si è trattato di un intervento di emergenza, ma di un'importante esercitazione del gruppo Volo con sommozzatori elitrasportati.

L'esercitazione ha preso il via alle 14.30 di mercoledì 5 aprile ed è proseguita nel pomeriggio sopra le acque dello specchio di lago tra Garlare, Vercurago e Pescate. In azione i sommozzatori, gli operatori dell'elinucleo Malpensa e la squadra nautica dei vigili del fuoco di Lecco: il prezioso lavoro dei pompieri riguarda infatti non solo lo spegnimento incendi, ma anche interventi di salvatggio e sicurezza nelle acque del lago.