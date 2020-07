Aiuti dopo le chiusure covid, a Garlate incontro con i titolari di negozi e attività produttive

Incontro pubblico a Garlate con i commercianti e i titolari di attività produttive allo scopo di illustrare le proposte di intervento per sostenere il rilancio dell'economia locale dopo le chiusure dovute all'emergenza covid. L'iniziativa è promossa dall'Amministrazione comunale e si terrà lunedì 27 luglio alle ore 18 presso al Museo della Seta Abegg.

«Il Comune di Garlate deve dar corso alle misure di aiuto per le attività del paese che hanno dovuto chiudere e che sono state penalizzate dal blocco dovuto alla pandemia - ha fatto sapere il sindaco Giuseppe Conti - Per presentare queste proposte di intervento è indetto un incontro presso la sala civica del Museo della Seta. L'incontro è rivolto in particolare ai titolari di attività produttive e commerciali e a tutti gli esercenti che hanno avuto interruzioni o problemi legati al covid. In merito all'iniziativa verranno informate anche le associazioni di categoria provinciali».