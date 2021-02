Camion incastrato lungo la strada che collega Garlate con Galbiate

L'arteria resterà chiusa fino al tardo pomeriggio di oggi per le operazioni di rimozione del mezzo pesante. Molto probabilmente il guidatore è stato tratto in inganno dal navigatore

Il tir rimasto bloccato lungo la via per Galbiate.

Un camion è rimasto bloccato nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 18 febbraio, lungo la strada che sale da Garlate a Galbiate. Il collegamento viario, caratterizzato da diverse curve e strettoie, resterà chiuso almeno fino alle 17.30 per permettere le operazioni necessarie per rimuovere il veicolo (nella foto).

Lungo quell'arteria il passaggio ai mezzi pesanti è vietato, come indicato dai cartelli. Stando alle prime notizie raccolte, sembra che l'autista sia stato tratto in inganno dal navigatore che ha indicato quel collegamento come la strada più breve. Per un paio d'ore via per Galbiate resterà dunque chiusa con deviazione del traffico lungo la Provinciale 72 e la strada che da Galbiate scende verso Pescate.