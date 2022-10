Qual è il gatto più bello? Oltre 200 esemplari in gara alla mostra mondiale felina di Lecco

Ben 214 splendidi esemplari di gatti in mostra a Lecco in un weekend che ha fatto felici gli appassionati del mondo felino. Successo a Palataurus con oltre 1.400 ingressi tra ieri e oggi per l’Esposizione Mondiale Felina 2022, manifestazione è organizzata dalla FIAF (Federazione Italiana Associazioni Feline) sotto l’egida del WCF (World Cat Federation) che è, in campo mondiale, una delle più grandi organizzazioni del settore.

Anche il Comune di Lecco ha dato il proprio patrocinio. Certosino, American shortair, abissino, ragdoll, persiano e altre specie ancora sono stati i protagonisti di quella che è stata non solo una grande esposizione, ma una gara concorso con premiazioni degli esemplari più belli e caratteristici. Tra i più applauditi il gatto di Carmela Corso di Marco Cattaneo, moglie e marito lecchesi.

"Per questo evento siamo approdati a Lecco perchè qui abita una delle persone che espone oggi: proprio lei qualche mese fa ci aveva proposto questa location a due passi dal lago che si è rivelata appropriata e prestigiosa per la nostra esposizione mondiale - spiega Annamaria Giussani, vicepresidente della Federazione Italiana Associazioni Feline nata nel 1993 con sede a Mantova - La signora ha un gatto molto bello, particolare, di una razza proveniente dalla Russia con la coda a pon pon. In mostra ci sono 214 gatti e 92 espositori che arrivano non solo da tutta Italia, ma anche dall'estero, in particolare dalla Francia, dalla Russia, dal Belgio, dall'Ucraina, dalla Germania e anche da Malta".

Lo staff guidato dal presidente Cesare Ghisi e dalla vice Annamaria Giussani si è detto molto soddisfatto del successo registrato, sia in termini di critica che di pubblico, sia ovviamente per la bellezza dei mici in gara. Solo nella prima giornata di sabato 22 ottobre sono stati staccati quasi 900 biglietti e con oggi dovrebbe essere superata quota 1.400 ingressi. Ecco sotto alcune foto dei protagonisti dell'evento.