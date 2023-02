Brucia la tradizione: Mandello e Abbadia festeggiano il Gineè

Gennaio è morto, viva gennaio! Si è consumato nella serata di martedì 31 gennaio il rito del Gineè, che dopo due anni di assenza a causa della pandemia è tornato ad accendere i cuori dei cittadini di Abbadia e Mandello.

In entrambi i comuni, infatti, è stata celebrata l'attesa tradizione che vuole i bambini percorrere le vie del paese muniti di tolle e latte per fare quanto più rumore possibile. Il corteo si è poi concluso al lago, dove il fantoccio preparato dai più piccoli - con l'aiuto dei genitori - è stato dato alle fiamme per simboleggiare la fine del periodo freddo.

A Mandello il corteo si è snodato lungo le vie della città per giungere alla Puncia, mentre nella frazione di Olcio ha avuto conclusione al parco della stazione. A Somana, invece, i residenti si sono dati appuntamento direttamente al campo sportivo della parrocchia.

Ad Abbadia Lariana, grazie al lavoro di Comune, Protezione civile e Oratorio Piergiorgi Frassati, il rogo si è tenuto sulla riva adiacente il Camping Spiaggia. Uno solo il fantoccio realizzato dai cittadini, ma in tantissimi si sono dati appuntamento per ammirare - tra effetti speciali "spaventosi" per i più piccoli - la catasta di legno ardere.