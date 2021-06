Festa alla Rsa Borsieri per i 102 anni di Giovanni Colombo

Compleanno speciale alla Rsa Borsieri gestita da Fondazione Sacra Famiglia a Lecco. Ha compiuto 102 anni Giovanni Colombo, ospite della struttura, nato nel lontano 12 giugno 1919.

Come spesso accade in queste situazioni, il compleanno si è trasformato in una grande festa. Amici e operatori della Rsa, infatti, lo hanno festeggiato nel pieno rispetto delle norme nel giardino della struttura che lo ospita dal marzo 2018. Collegato in videochiamata, anche il figlio Ivano ha potuto celebrare l'importante ricorrenza.