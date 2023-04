Una gita da incorniciare per il gruppo età d’oro del Cai

Un gruppo di 40 seniores del Geo (Gruppo età d’oro) del Cai Lecco ha vissuto una breve ma intensa vacanza in Val di Fiemme. "Quattro giorni confortati da un ottimo meteo e la neve, nel tentativo di raggiungere la Capanna Segantini dopo una nevicata notturna, è stata talmente abbondante che, in assenza di ciaspole, ha costretto il gruppo a ripiegare per evitare un percorso con neve a mezza coscia!"

Partiti domenica 26 marzo con una levataccia amplificata dall’ingresso dell’ora legale, i seniores hanno ottimizzato la giornata raggiungendo nel pomeriggio la Malga Ora, direttamente dal Passo di Lavazè. Il lunedì è stato dedicato alla Val Venegia con lo splendido scenario delle Pale di San Martino a fare da cornice, mentre il giorno successivo il gruppo ha raggiunto il Rifugio Fuciade dal Passo San Pellegrino.

L’ultimo giorno è stato diviso fra chi ha preferito un percorso urbano raggiungendo la vicina Cavalese, mentre altri hanno affrontato un anello intorno a Varena. Il soggiorno è stato arricchito dalla favolosa accoglienza della famiglia Milch, generosa in consigli e nel coccolare il Geo con piatti della tradizione alto atesina.

Da segnalare, infine, che mentre 40 seniores erano in Val di Fiemme, capitanati dal presidente Gianni Valsecchi, l’uscita del mercoledì ha registrato la presenza di 60 escursionisti a calpestare i sentieri lungo l’Adda a conferma del buon stato di salute del gruppo del Cai di Lecco. Un ringraziamento particolare è andato "alla segretaria Lina Astorino e a tutti i soci che si sono spesi generosamente per l’ottima riuscita della vacanza".