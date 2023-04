Greenway dei due parchi, in arrivo 250mila euro

Nuovo tassello nel percorso di attuazione del Piano Lombardia, il programma di investimenti per le opere pubbliche realizzato per rilanciare l'economia regionale. Un intervento riguarda da vicino proprio la provincia di Lecco. "Con un recente decreto sono stati assegnati altri 7,3 milioni di euro di contributi per la realizzazione di 13 interventi - dichiara Claudia Maria Terzi, assessore regionale alle infrastrutture - Per la provincia di Lecco sono in arrivo 250mila euro per la realizzazione della Greenway dei due parchi, più precisamente per il tratto tra il comune di Merate e la frazione Pianezzo a Olgiate Molgora. Prosegue dunque l'impegno di Regione Lombardia per realizzare importanti opere sul territorio lombardo, di notevole importanza a livello locale, e per aiutare i comuni di aprire cantieri".

Oltre a Merate e Olgiate, il progetto "Greenway dei due parchi - Vivere il territorio" interessa anche le vicine Brivio e Airuno e Merate con due obiettivi: uno è legato alla promozione di una mobilità locale sostenibile e del cicloturismo, l'altro è mirato alla valorizzazione e al potenziamento di esperienze di inclusione sociale.

"Negli anni, grazie alle ingenti risorse messe a disposizione dal Piano Lombardia - aggiunge Claudia Maria Terzi - abbiamo aiutato gli enti locali a realizzare opere pubbliche attese da anni, che sostengono concretamente la ripresa economica della nostra Lombardia per renderla sempre più attrattiva e competitiva. In generale gli interventi finanziati sul territorio lombardo riguardano la realizzazione di piste ciclabili, di rotatorie e rotonde, parcheggi e percorsi pedonali, oltre a manutenzioni straordinarie e interventi di messa in sicurezza. Interventi utili - conclude l'assessore - che riqualificano ed efficientano la mobilità e la viabilità, anche le cosiddette piccole opere, importanti e decisive per i contesti in cui si collocano".