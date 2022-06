Gruppo prodotti informatici di Confcommercio Lecco: Luca Spreafico confermato presidente

Luca Spreafico, titolare della ditta In-formatica e Sistemi di Lecco, è stato riconfermato presidente del Gruppo Prodotti informatici di Confcommercio Lecco. L'elezione è avvenuta all'unanimità durante l'assemblea che si è tenuta ieri, lunedì 20 giugno, nella sede dell'associazione di categoria in piazza Garibaldi. Spreafico - che è anche vicepresidente del Fondo di Garanzia di Confcommercio Lecco - resterà in carica per il quinquennio 2022 - 2027. Al suo fianco sono stati eletti nel Consiglio direttivo, sempre con voto unanime, Carlo Brusadelli (Olisystem di Lecco), Giacomo Bianchi (Errebisoft di Malgrate) e Giorgio Marinoni (ML Informatica).

Luca Spreafico

Se per Brusadelli e Bianchi si tratta di una conferma, per Marinoni è invece di un esordio come consigliere. Da segnalare inoltre che Carlo Brusadelli è stato eletto vicepresidente del Gruppo. Al termine delle votazioni, il presidente Luca Spreafico ha ringraziato i presenti per la fiducia accordatagli, sottolinenando poi l'importanza, da parte della categoria, di aderire a Confcommercio Lecco "al fine di mantenere la rappresentatività dei propri associati e per vedere seguite le proprie istanze, sia a livello locale quanto nazionale, nel caso si dovessero presentare particolari problematiche riguardanti il settore".