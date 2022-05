Torna l'Holi Trip, a Merate ecco migliaia di giovani. Preparato il servizio d'ordine

Con la riapertura quasi totale, tornano anche i grandi eventi estivi. Tra questo figura certamente l'Holi Trip, importante festival che fino al 2019 si è tenuto a Merate. Dopo due anni di ‘buco’, sabato 21 maggio migliaia di giovani si ritroveranno in via Gramsci, anche per festeggiare l'imminente chiusura dell'anno scolastico. Indispensabile mettere a punto anche l'apposito piano di sicurezza. In linea con le indicazioni operative fornite dal Ministero dell’Interno in tema di safety e security, il prefetto di Lecco Sergio Pomponio, nel corso di una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha individuato le azioni da intraprendere in vista dell’evento di massa.

Holi Trip 2022: il piano di sicurezza

Nello specifico, Holi Trip è un festival di colori durante il quale ragazzi, di età stimata tra i 14 e i 18 anni, ballano per molte ore sotto fiumi di polveri colorate, luci e musica. Per la manifestazione, che si svolgerà all'aperto, all’interno di un parco, con una presenza stimata inferiore a cinquemila persone, la commissione comunale di vigilanza pubblici spettacoli ha già espresso parere favorevole. In seno al Comitato sono stati definiti i dispositivi di security e implementate le misure di safety previste dall’organizzatore, in un’ottica di ottimizzazione dell’efficacia del generale dispositivo di sicurezza.

Sarà dispiegato uno specifico servizio di ordine pubblico per i controlli di polizia, sia nella fascia pomeridiana che nella fascia serale, e sarà vietato introdurre bevande alcoliche, indipendentemente dal tipo di contenitore, questo per elevare il livello di sicurezza della manifestazione.