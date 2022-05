Immigrazione: nel Lecchese ci sono 29mila stranieri. A Malgrate sono il 16% della popolazione

Sono circa 29.200 i cittadini stranieri che risiedono in provincia di Lecco. Il totale rappresenta l’8,74% della popolazione residente e il continente africano è la macro-area di provenienza della più significativa quota (quasi il 50%) della popolazione immigrata, seguito dall’Europa extracomunitaria e dall’Asia. Sono i dati principali rivelati dalla Prefettura di Lecco attraverso il Dossier Immigrazione stilato nel maggio 2022. Il Consiglio Territoriale per l’Immigrazione, sede di confronto tra Prefettura e attori provinciali della gestione del fenomeno migratorio, riunitosi lo scorso 12 maggio, ha ripreso la propria attività, stimolata dalla presentazione del primo report statistico da parte del prefetto di Lecco, Sergio Pomponio.

AREA Totale % Africa 14.405 49,36 Europa 6.713 23,00 Asia 4.533 15,53 America 3.521 12,07 Oceania 11 0,04 Totale 29.183

Affascinanti quanto complesse le questioni economico-sociali che riguardano la popolazione immigrata e avvertite come centrali e strategiche in chiave di integrazione. Se, da un lato, si registra una tendenziale soddisfazione per i livelli di occupazione lavorativa dei cittadini stranieri, per l’assenza di fenomeni strutturali di caporalato e per il lavoro svolto dalla Prefettura nel disbrigo delle procedure di emersione, permangono problematiche relative ad auspicabili più incisivi livelli di integrazione.

Rilevata la mancanza di un sistema idoneo a canalizzare l’offerta lavorativa in percorsi di formazione professionale per modellare le competenze sul fabbisogno del tessuto imprenditoriale locale. Altra problematica largamente avvertita riguarda la difficoltà, per molti stranieri, di stipulare contratti di affitto ad uso abitativo. Infine, il tema delle fragilità dei cittadini stranieri, che rischiano di non poter godere di un’adeguata protezione, interpella collettivamente le Istituzioni del territorio, affinché il sistema offra una valida rete di supporto. Non rinviabile è anche la riflessione sulla significativa presenza di minori stranieri, che impone una visione prospettica della realtà territoriale nel prossimo futuro.

Per queste ragioni, nell’ambito del Progetto Fami “Accogliere, Orientare, Includere”, promosso dalla Prefettura, sono stati istituiti quattro tavoli operativi sulle seguenti tematiche:

Fragilità e gravi marginalità;

Seconde generazioni e dialogo interreligioso;

Formazione, lavoro e casa;

Integrazione femminile e pari opportunità.

Con il generale coordinamento della Prefettura, tali gruppi di lavoro costituiranno l’occasione di coinvolgimento e confronto degli attori deputati, per competenze di istituto o per finalità sociali, a creare e consolidare procedure o buone prassi, in chiave di governance del fenomeno migratorio, in ambito provinciale.

Nel contesto del medesimo progetto FAMI, sarà un percorso formativo, per operatori pubblici e privati dell’immigrazione, con 4 moduli su normativa e procedure da una parte e su aspetti di comunicazione e relazione dall’altro.

Lecco e l'immigrazione: i dati principali

Cittadinanza TOTALE % totale stranieri % totale residenti 1 MAROCCO 5034 17,25 1,51 2 ALBANIA 3062 10,49 0,92 3 SENEGAL 2778 9,5 0,83 4 EGITTO 1397 4,8 0,42 5 COSTA D'AVORIO 1225 4,2 0,37 6 PERU' 1095 3,8 0,33 7 KOSOVO 1047 3,6 0,31 8 UCRAINA 971 3,3 0,29 9 BURKINA FASO 898 3,1 0,27 10 MOLDAVIA 777 2,7 0,23 11 INDIA 751 2,6 0,23 12 ECUADOR 725 2,5 0,22 13 CINA POPOLARE 707 2,4 0,21 14 NIGERIA 599 2,1 0,18 15 TUNISIA 590 2,0 0,18 16 PAKISTAN 580 2,0 0,17 17 BANGLADESH 528 1,8 0,16 18 REP. DOMINICANA 431 1,5 0,13 19 SRI LANKA (CEYLON) 406 1,4 0,12 20 JUGOSLAVIA (SERBIA-MONTENEGRO) 317 1,1 0,10 21 ALTRE NAZIONALITA' 5265 18,04 1,58 Totale stranieri presenti 29.183 Totale popolazione residente 333.569 stranieri residenti 8,74%

I dati relativi alla popolazione residente sono aggiornati al 31.12.2020 (fonte ISTAT); i dati relativi ai cittadini stranieri sono aggiornati al 30 aprile 2022; le discrasie tra valori aggregati relativi agli stranieri dipendono dall’inevitabile disallineamento tre le anagrafi comunali e i dati sui permessi di soggiorno del Ministero dell’Interno.

PRESENZE DEI CITTADINI STRANIERI NEI COMUNI PER ORDINE DECRESCENTE COMUNE TOTALE % stranieri su totale residenti COMUNE TOTALE % stranieri su totale residenti LECCO 5412 11,405 CREMENO 190 11,522 CALOLZIOCORTE 1475 10,852 BOSISIO PARINI 187 5,651 MERATE 1285 8,740 SIRONE 182 7,811 VALMADRERA 1277 11,392 VERCURAGO 181 6,544 OGGIONO 1144 12,533 CASTELLO DI BRIANZA 170 6,536 OLGINATE 804 11,514 INTROBIO 168 8,700 CASATENOVO 757 5,766 BARZAGO 167 7,038 OLGIATE MOLGORA 716 11,177 CREMELLA 163 9,594 MALGRATE 683 16,048 DOLZAGO 161 6,361 MISSAGLIA 651 7,497 ANNONE DI BRIANZA 151 6,574 COLICO 608 7,629 LIERNA 150 7,069 OSNAGO 562 11,780 VIGANO' 150 7,156 MANDELLO DEL LARIO 552 5,475 ABBADIA LARIANA 127 3,980 CERNUSCO LOMBARDONE 520 13,728 VALGREGHENTINO 125 3,670 CALCO 502 9,350 IMBERSAGO 116 4,666 GALBIATE 496 5,875 BELLANO 118 3,452 ROBBIATE 463 7,410 MONTE MARENZO 103 5,520 COSTA MASNAGA 449 9,431 CESANA BRIANZA 102 4,288 CASSAGO BRIANZA 433 9,868 MONTEVECCHIA 102 3,816 BRIVIO 421 9,427 BARZIO 100 7,813 BULCIAGO 417 14,404 COLLE BRIANZA 82 4,740 BARZANO' 394 7,864 CARENNO 76 5,476 LA VALLETTA BRIANZA 394 8,480 OLIVETO LARIO 75 6,153 PADERNO D'ADDA 390 10,172 TACENO 70 12,987 AIRUNO 387 13,851 CORTENOVA 65 5,628 BALLABIO 374 9,014 PERLEDO 63 7,175 MONTICELLO BRIANZA 363 8,766 SUELLO 49 2,792 NIBIONNO 350 9,563 VARENNA 46 6,208 VERDERIO 325 5,888 ELLO 36 2,978 CIVATE 299 7,997 CASARGO 35 4,16 LOMAGNA 299 5,903 MOGGIO 27 5,782 PRIMALUNA 264 11,702 ESINO LARIO 19 2,4869 SIRTORI 257 9,192 VALVARRONE 19 3,8000 MOLTENO 245 6,905 MARGNO 16 4,2216 ROGENO 241 7,848 ERVE 14 2,0144 GARLATE 227 8,499 CASSINA VALSASSINA 12 2,3033 GARBAGNATE MONASTERO 213 8,466 DORIO 10 3,1056 DERVIO 206 7,935 PREMANA 8 0,3678 PESCATE 201 9,212 SUEGLIO 7 4,8276 PASTURO 194 10,057 CRANDOLA VALSASSINA 3 1,1029 SANTA MARIA HOE' 192 9,027 PAGNONA 1 0,2967 Totale 29.088

Interessante analizzare anche l'incidenza rispetto alla popolazione residente:

INCIDENZA PERCENTUALE DELLE PRESENZE DEI CITTADINI STRANIERI COMUNE TOTALE popolazione residente % stranieri su totale residenti COMUNE TOTALE popolazione residente % stranieri su totale residenti MALGRATE 683 4256 16,048 PERLEDO 63 878 7,175 BULCIAGO 417 2895 14,404 VIGANO' 150 2096 7,156 AIRUNO 387 2794 13,851 LIERNA 150 2122 7,069 CERNUSCO LOMBARDONE 520 3788 13,728 BARZAGO 167 2373 7,038 TACENO 70 539 12,987 MOLTENO 245 3548 6,905 OGGIONO 1144 9128 12,533 ANNONE DI BRIANZA 151 2297 6,574 OSNAGO 562 4771 11,780 VERCURAGO 181 2766 6,544 PRIMALUNA 264 2256 11,702 CASTELLO DI BRIANZA 170 2601 6,536 CREMENO 190 1649 11,522 DOLZAGO 161 2531 6,361 OLGINATE 804 6983 11,514 VARENNA 46 741 6,208 LECCO 5412 47454 11,405 OLIVETO LARIO 75 1219 6,153 VALMADRERA 1277 11210 11,392 LOMAGNA 299 5065 5,903 OLGIATE MOLGORA 716 6406 11,177 VERDERIO 325 5520 5,888 CALOLZIOCORTE 1475 13592 10,852 GALBIATE 496 8443 5,875 PADERNO D'ADDA 390 3834 10,172 MOGGIO 27 467 5,782 PASTURO 194 1929 10,057 CASATENOVO 757 13128 5,766 CASSAGO BRIANZA 433 4388 9,868 BOSISIO PARINI 187 3309 5,651 CREMELLA 163 1699 9,594 CORTENOVA 65 1155 5,628 NIBIONNO 350 3660 9,563 MONTE MARENZO 103 1866 5,520 COSTA MASNAGA 449 4761 9,431 CARENNO 76 1388 5,476 BRIVIO 421 4466 9,427 MANDELLO DEL LARIO 552 10082 5,475 CALCO 502 5369 9,350 SUEGLIO 7 145 4,8276 PESCATE 201 2182 9,212 COLLE BRIANZA 82 1730 4,740 SIRTORI 257 2796 9,192 IMBERSAGO 116 2486 4,666 SANTA MARIA HOE' 192 2127 9,027 CESANA BRIANZA 102 2379 4,288 BALLABIO 374 4149 9,014 MARGNO 16 379 4,2216 MONTICELLO BRIANZA 363 4141 8,766 CASARGO 35 841 4,16 MERATE 1285 14702 8,740 ABBADIA LARIANA 127 3191 3,980 INTROBIO 168 1931 8,700 MONTEVECCHIA 102 2673 3,816 GARLATE 227 2671 8,499 VALVARRONE 19 500 3,8000 LA VALLETTA BRIANZA 394 4646 8,480 VALGREGHENTINO 125 3406 3,670 GARBAGNATE MONASTERO 213 2516 8,466 BELLANO 118 3418 3,452 CIVATE 299 3739 7,997 DORIO 10 322 3,1056 DERVIO 206 2596 7,935 ELLO 36 1209 2,978 BARZANO' 394 5010 7,864 SUELLO 49 1755 2,792 ROGENO 241 3071 7,848 ESINO LARIO 19 764 2,4869 BARZIO 100 1280 7,813 CASSINA VALSASSINA 12 521 2,3033 SIRONE 182 2330 7,811 ERVE 14 695 2,0144 COLICO 608 7970 7,629 CRANDOLA VALSASSINA 3 272 1,1029 MISSAGLIA 651 8683 7,497 PREMANA 8 2175 0,3678 ROBBIATE 463 6248 7,410 PAGNONA 1 337 0,2967 Totale 29.088

Venendo ai centri di accoglienza straordinari dei richiedenti la protezione internazionale, al momento si registra la presenza di 368 cittadini stranieri, distribuiti in 12 Comuni della provincia.

PRESENZE MIGRANTI NEI CAS AL 20 -5-2022 comune interessato presenze tipologia centro 1 Airuno 64 CENTRO COLLETIVO 2 Ballabio 43 CENTRO COLLETIVO 3 Calolziocorte 15 APPARTAMENTO 4 Castello di Brianza 4 APPARTAMENTO 5 Civate 6 APPARTAMENTO 6 Colico 43 APPARTAMENTO 7 Cremeno 94 CENTRO COLLETIVO 8 Dorio 4 APPARTAMENTO 9 Lecco 7 APPARTAMENTI 10 Malgrate 53 APPARTAMENTI AGGREGATI IN UNICO STABILE 11 Olginate 31 APPARTAMENTO 12 Oggiono 8 APPARTAMENTO Totale 372

TOTALE DI CUI UOMINI SINGOLI DI CUI DONNE SINGOLE DI CUI COMPONENTI NUCLEI FAMILIARI DI CUI MSNA MINORI IN ETÀ SCOLARE (6-16 ANNI) 1143 22 142 922 57 341

Un totale di 288 dei posti è stato reso disponibile nell’ambito della procedura di gara della Protezione Civile per l’attività di accoglienza diffusa (l’Associazione Centro di Servizio per il Volontariato di Monza Lecco Sondrio E.T.S. ha offerto n. 218 posti, la Fondazione Caritas Italiana n. 67, la Comunità Papa Giovanni XXII n. 3). La Prefettura è coordinatrice di un Tavolo Tecnico, riunito settimanalmente, al quale sono presenti il Distretto di Lecco, gli Ambiti distrettuali, la Questura, l’ATS, la Protezione Civile, i rappresentanti del mondo scolastico, dell’associazionismo e del volontariato. In tale sede sono state concertate ed adottate le procedure di registrazione degli ucraini e il contestuale tracciamento ai fini della presa in carico sanitaria, la procedura per la gestione dei minori stranieri non accompagnati, la raccolta delle istanze legate all’inserimento scolastico. Vengono nella medesima sede portate a conoscenza le esigenze provenienti dal territorio, al fine di una gestione coordinata di tutti gli aspetti connessi all’emergenza.