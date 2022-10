L'auto fa le fiamme in galleria: grosso spavento al Melgone

Grosso spavento per un automobilista poco prima delle 9 di venerdì 7 ottobre. Durante la mattinata la centrale operativa dei Vigili del Fuoco di Lecco è stata allertata per il principio d'incendio che ha colpito una quattro ruote mentre era in viaggio all'interno della galleria Melgone, tratto che porta verso il Moregallo ed è rintracciabile lungo la Strada Provinciale 583, sulla sponda ovest del comune di Mandello del Lario.

I pompieri sono scattati dal Comando Provinciale di piazza Bione e dal vicino Distaccamento Volontario di Valmadrera e hanno raggiunto il corridoio: fortunatamente l'incendio non ha preso corpo, evitando danni maggiori. L'intervento si è concluso con successo poco prima delle 10 e non sono stati segnalati problemi all'automobilista che era in viaggio sul mezzo.