L'annuncio della Invernizzi Presse: “250 euro di bonus welfare ai dipendenti”

Un'altra azienda lecchese va incontro alle esigenze dei dipendenti. Invernizzi Presse di Pescate, associata di Api Lecco Sondrio, “ha scelto di unirsi alle decine di nostre aziende che in questi mesi di forti rincari e di inflazione hanno deciso di aiutare i propri collaboratori tramite gli strumenti una tantum resi disponibili dalla normativa in atto”. Nel mese di maggio, infatti, la storica realtà imprenditoriale lecchese ha destinato ai propri dipendenti un beneficio aggiuntivo in welfare pari a 250 euro: la cifra è composta dai 200 euro di bonus carburante e dai 50 euro di erogazione liberale.

“Abbiamo deciso di favorire i nostri dipendenti - spiegano i titolari dell’azienda Luca e Michele Invernizzi - in considerazione dell’attuale periodo nel quale le prospettive e gli investimenti messi in atto dalla nostra società convivono con ostacoli imprevisti sia economici sia sociali imposti dalla situazione globale. La nostra azienda con questo bonus di 250 euro intende reagire e sostenere i propri addetti con un riconoscimento tangibile che possa alleviare la pressione economica familiare e personale”.