Iperal apre un nuovo supermercato nel Comasco

Non solo i territori di Lecco e Sondrio: Iperal si prepara ad inaugurare un nuovo supermercato a Tavernerio, nella vicina provincia di Como. L’apertura al pubblico del nuovo negozio, situato in via Briantea 1, si terrà mercoledì prossimo 15 dicembre alle ore 8.00 nel periodo natalizio per offrire ai propri clienti tante occasioni per rendere unica la propria tavola durante le feste. L’area interessata dall'intervento è complessivamente di 8.600 metri quadrati e il nuovo edificio si sviluppa su un’area di vendita 1.500 metri quadrati a cui è annesso un parcheggio con 166 posti scoperti. Il nuovo supermercato si trova a 12/13 chilometri dal confine con la provincia di Lecco.

"I lavori, iniziati a giugno 2021, non hanno generato alcun consumo di suolo - spiegano gli uffici di Iperal in un comunicato stampa - l’area un tempo occupata dall’ex Ottica Lariana e dall’Union Cafè è stata totalmente rinnovata. A completamento del progetto, entro pochi mesi Iperal provvederà al miglioramento della viabilità circostante con un marciapiede pedonale che collegherà l’area al centro di Tavernerio e verso via Lurago. La volontà di favorire l’inserimento dell’edificio nell’ambiente, di puntare sul risparmio energetico e di ridurre le emissioni inquinanti, hanno guidato le scelte progettuali. Il supermercato è stato realizzato con materiali eco compatibili e dispone di un impianto di illuminazione a Led che consente di abbattere i consumi energetici".

I posti di lavoro

"Il punto vendita ha creato nuova forza lavoro: 71 sono i collaboratori, dei quali circa la metà è al primo impiego in questo settore e tantissimi i giovani alla prima esperienza lavorativa - si legge inoltre nella nota stampa di Iperal - Si tratta di un’apertura che consolida la presenza dell’insegna nel Comasco, in cui Iperal è presente con nove supermercati. È notizia recente che il supermercato Iperal di via Bellinzona a Como sia stato reputato da Altroconsumo come Supermercato Salvaprezzo a Como. L’indagine di Altroconsumo, la più grande organizzazione indipendente per la tutela dei consumatori in Italia, è stata effettuata nella città di Como rilevando i prezzi su una spesa di prodotti di marca per poter avere una reale confrontabilità del dato. A Tavernerio la stessa convenienza attende i clienti ed in occasione dell’apertura è stata studiata una promozione imperdibile: il sottocosto di Natale che propone tantissimi prodotti di marca a prezzi imbattibili".

Inoltre nei primi giorni di apertura, ad attendere i clienti ci sarà una casetta in legno, installata in prossimità dell’ingresso del supermercato, con assaggi gratuiti di prodotti tipici valtellinesi, a cura del Distretto Agroalimentare di Qualità della Valtellina. "Il nuovo supermercato si propone come il luogo in cui recarsi per la spesa completa e per gli acquisti di ogni giorno. Dal punto di vista dell’offerta soddisfa ogni esigenza. E per rendere ancora più comodi gli acquisti, dal 12 gennaio sarà attiva la 'Spesa on line con ritiro in negozio', per scegliere i prodotti da casa e ritirarli in pochi minuti, mentre dall’estate è attivo su tutto il territorio il servizio di “Spesa online con consegna a domicilio”. A partire da mercoledì 15 dicembre, il nuovo supermercato Iperal di Tavernerio sarà aperto dal lunedì alla domenica, dalle 8 alle 21, con orario continuato.