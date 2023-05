"La spesa che fa bene": le associazioni vincitrici

Un impegno consolidato, quello di Iperal per il sociale, che anche quest’anno si è concretizzato nell’iniziativa "La spesa che fa bene". L’edizione 2023 ha confermato l’ampio coinvolgimento dei clienti che hanno aderito esprimendo oltre 1,7 milioni di preferenze. Le loro indicazioni hanno consentito di determinare le classifiche e distribuire aiuti economici a 250 associazioni, suddivise nelle province in cui Iperal è presente con i suoi supermercati.

Iperal e Fondazione Ag&b Tirelli hanno così assegnato anche quest'anno 295 mila euro in totale alle associazioni di volontariato del territorio. Le scelte dei clienti hanno determinato le 5 classifiche, una per ogni territorio dove sono presenti i supermercati dell’insegna valtellinese: Valtellina e Alto Lario, Lecco e Como, Milano e Brianza, Valcamonica, Valli Bergamasche e Bergamo. Alle prime 3 classificate di ogni area è stato assegnato un contributo di 6 mila euro, 4 mila alle quarte, 2 mila alle associazioni classificate tra il quinto e il decimo posto, mille a quelle dall'undicesimo al ventesimo posto. Tutte le altre associazioni, dal ventunesimo posto a scendere, hanno conseguito un premio pari a 500 euro.

Il podio lecchese

Nell’area di Lecco, come lo scorso anno, il primo posto è stato ottenuto dall’Ail Lecco odv, associazione italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma. "Quando realizzi un progetto - dichiara il presidente Carlo Nava - niente può darti più soddisfazione di un cliente partecipe e solidale. Grazie di cuore a voi ed ai vostri clienti per averci scelto e per averci dato tanta fiducia". Al secondo posto l’associazione la Nostra Famiglia e al terzo l’associazione Michy...Sempre con noi di Abbadia Lariana.

Ad ottenere il contributo di 6 mila euro nella provincia di Sondrio è stata invece la Lilt (Lega italiana per la lotta ai tumori) di Sondrio). Insieme sul podio, troviamo anche l’Enpa di Sondrio e Volontari 3 Valli di Prata Camportaccio. In Valcamonica ad arrivare sulla vetta della classifica sono state Abio Esine, il comitato Andos di Vallecamonica e la Lilt di Clusone. Tutte di Bergamo le associazioni che hanno ottenuto i primi tre posti della classifica orobica: l’associazione oncologica bergamasca Aob, gli Amici della pediatria Ets e fondazione Aiuti ricerca malattie rare. Infine nelle zone di Milano e Brianza ai primi tre posti si sono piazzati il comitato Maria Letizia Verga di Monza, gli Amici del randagio del canile di Mariano Comense e Seregno Soccorso.