A Lecco torna il "Jazz Festival": dieci appuntamenti sotto le stelle con artisti internazionali

Le note del jazz tornano a illuminare Lecco. Al via la sesta edizione di Lecco Jazz Festival, la rassegna della musica jazz della città di Lecco con artisti nazionali e internazionali di riconosciuto livello. Otto gli spettacoli in totale per un festival che si propone come interlocutore di primo livello nella promozione delle sonorità jazz, più due eventi “fuori programma” a fine estate per la rassegna Jazz Off Festival, laboratori interattivi tramite la musica a cura del CRAMS. Alla conferenza stampa di presentazione del festival, in programma fra luglio, agosto e settembre, svoltasi presso la sala conferenze di Palazzo delle Paure, sono intervenuti l’assessore alla Cultura del Comune di Lecco Simona Piazza, Lorenzo Riva, vicepresidente della Camera di Commercio Como-Lecco e Marco Canzi, presidente di ACSM-AGAM, con ACEL Energie main sponsor dell’iniziativa.

Il primo appuntamento della rassegna, martedì 13 luglio alle 21 in piazza Garibaldi, vedrà esibirsi Lakeetra Knowles & Music Train band con sonorità jazz, blues e soul per un repertorio di brani originali, nonché rivisitazioni di grandi autori americani da parte della cantante originaria dell’Arkansas. Secondo appuntamento previsto per sabato 17 alle 22 in piazza Garibaldi dove si esibirà John Patitucci con Chris Potter e Brian Blade nell'ambito della Notte Bianca.

«Appuntamento atteso e apprezzato»

«Si tratta di un appuntamento ricorrente e atteso in città in un panorama che travalica i confini del territorio lecchese, arrivando anche al Milanese e fuori dalla regione - ha spiegato il vicesindaco e assessore alla cultura Simona Piazza -. Avremo, infatti, ospiti anche di livello internazionale. Chiuderemo con la collaborazione della scuola “Zelioli”: all’interno del parco di Villa Gomes (?) presenteremo un inedito volume dedicato a Giorgio Gaslini, di cui tuteliamo l’archivio. Ricordo la collaborazione con il Crams per il Jazz Off Festival. La volontà è quella di recuperare un patrimonio culturale e valorizzarlo, sempre in chiave innovativa. Lago, Piccola, montagna e centro città formano il nostro quadrilatero della cultura da promuovere tout court».

«Il Comune di Lecco ha composto un cartello eccezionale - promuove Lorenzo Riva, vicepresidente di Camera di Commercio Como-Lecco -. Speriamo di non dover usare la nostra sala e che dall’altro non arrivi il maltempo. Ben vengano queste opportunità, veramente importanti per far crescere il livello del nostro territorio anche turisticamente. Si tratta di un asset importante per tutto il Paese».

«Il nostro Gruppo ha la caratteristica di seguire le iniziative di valore che i territori portano avanti - annuncia Marco Canzi, presidente di Acel Energie -. Ci permettiamo di dare valore al Lecchese, che propone cose di qualità come Lecco Jazz Festival. Per noi è un dovere appoggiare queste iniziative, che quest’anno hanno chiaramente un sapore particolare».