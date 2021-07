Al via la sesta edizione di, la rassegna della musica jazz della città di Lecco con artisti nazionali e internazionali di riconosciuto livello. Otto gli spettacoli in totale per un festival che si propone come interlocutore di primo livello nella promozione delle sonorità jazz, più due eventi “fuori programma” a fine estate per la rassegna, laboratori interattivi tramite la musica a cura del CRAMS.

Alla conferenza stampa di presentazione del festival, in programma fra luglio, agosto e settembre, svoltasi presso la sala conferenze di Palazzo delle Paure, sono intervenuti l’assessore alla Cultura del Comune di Lecco Simona Piazza, Lorenzo Riva, vicepresidente della Camera di Commercio Como-Lecco e Marco Canzi, presidente di ACSM-AGAM, con ACEL Energie main sponsor dell’iniziativa.

Lecco Jazz Festival 2021: il programma

Il primo appuntamento della rassegna, martedì 13 luglio alle 21 in piazza Garibaldi, vedrà esibirsi Lakeetra Knowles & Music Train band con sonorità jazz, blues e soul per un repertorio di brani originali, nonché rivisitazioni di grandi autori americani da parte della cantante originaria dell’Arkansas. Secondo appuntamento previsto per sabato 17 alle 22 in piazza Garibaldi dove si esibirà John Patitucci con Chris Potter e Brian Blade. Due appuntamenti in programma anche nella settimana successiva: martedì 20 alle 21 nella Basilica di San Nicolò si esibirà River Gospel Mass Choir, mentre sabato 24 alle 21 in piazza Garibaldi tocca ai Djabe, una band jazz/world fusion direttamente dall’Ungheria. Due esibizioni previste ad agosto: martedì 3 agosto alle 21 in piazza Garibaldi toccherà alla Monday Orchestra con un omaggio a Duke Ellington e sabato 7 al Sergio Caputo Trio. Chiusura della rassegna prevista per settembre con la Zelioli Jazz Ensamble, un concerto didattico a cura degli insegnanti e allievi del Civico Istituto musicale G. Zelioli con orari e date ancora da definire e Percussion Staff & GÜnter Baby Sommer, in programma domenica 5 settembre alle 21 in piazza Garibaldi. In caso di pioggia le esibizioni di martedì 13, sabato 17, sabato 24 luglio, martedì 3, sabato 7 agosto e domenica 5 settembre si sposteranno da piazza Garibaldi all’Auditorium Casa dell’Economia in via Tonale 28/30.

Settembre sarà anche il momento di Jazz Off Festival dal titolo “Re nudi in Jazz”, realizzati grazie alla collaborazione del CRAMS. Il primo evento è in programma giovedì 23 settembre dal titolo “Contemporary Project + Marco Colonna”, mentre il secondo appuntamento della rassegna, dal titolo “Barinduza”, è fissato per sabato 25.

Inoltre, settembre sarà anche occasione per un altro appuntamento dentro la cornice di eventi promossi in collaborazione con la Scuola Civica all’interno del panorama delle sonorità jazz: insieme alla vedova Gaslini, infatti, verrà presentato il libro “L’universo Gaslini: guida ragionata a tutte le opere”, di Davide Ielmini e Maria Giovanna Barletta.

“Con il Lecco Jazz Festival – spiega l’assessore alla Cultura del Comune di Lecco Simona Piazza – riportiamo in città musicisti da tutto il mondo per una rassegna di caratura internazionale: Stati Uniti, Ungheria e Germania sono solo alcuni dei Paesi da cui provengono i protagonisti delle otto esibizioni pensate per gli amanti del jazz in tutte le sue sfumature. Un festival che giunge alla sua sesta edizione dopo il rinvio dello scorso anno nel rinnovato impegno di proporre serate culturali e artistiche, ma anche divertenti e pensate per tutte le fasce d'età. Ringrazio la Scuola Civica di musica e il CRAMS, con cui prosegue la collaborazione, nonché la Camera di Commercio e Acel Energie per la riconferma di un prezioso supporto".

Concerti a ingresso libero fino a esaurimento posti. In caso di maltempo consultare il sito istituzionale del Comune di Lecco (comune.lecco.it). Per maggiori informazioni: Servizio Turismo e Cultura del Comune di Lecco (0341 481140 o cultura@comune.lecco.it).

