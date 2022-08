Il Lario piace sempre: è tra i laghi preferiti d'Italia, da turisti e non

Il lago di Como piace, e molto, ai turisti. Non da quest'anno, chiaramente, ma i due anni di "buco" generati dalla pandemia non hanno spento l'amore per i turisti del Nord Europa per i nostri territori. Il Lario entra a far parte della classifica con i 5 migliori laghi d'Italia stilata dalla rivista specializzata in viaggi e benessere MyLuxory che spiega anche come il lago, in base ad alcune ricerche di mercato svolte nel Belpaese, grazie allo stile di vita più rilassante e comunque mai noioso si stia facendo spazio tra i turisti di ogni nazionalità. Ecco quindi la classifica dei 5 laghi migliori d'Italia dove il Lago di Como si guadagna "solo" la quarta posizione, riportata dai colleghi di QuiComo.it.

Lago di Tenno – Trentino Alto Adige

(foto da TrentoToday)

Le sue acque sono di un colore azzurro scintillante e non a caso è conosciuto anche come Lago Turchese. In mezzo alla natura del Trentino Alto Adige essendo circondato completamente dal verde e non da centri urbani è considerato il migliore d'Italia.

Lago di Mergozzo – Piemonte

(foto da NovaraToday)

Votato soprattutto per gli appassionati degli sport come la canoa, il kayaking, il windsurf e da chi pratica pesca sportiva. Acque pulite per il lago di Mergozzo nel Verbanese, oramai una delle mete preferite dei piemontesi.

Lago di Scanno – Abruzzo

(foto da Today.it)

È conosciuto anche come il lago del cuore, per la sua forma che, come si vede anche dalla foto, sembra proprio un cuore. Questo spettacolare lago è in Abruzzo ed è completamente balneabile. C'è anche una spiaggia attrezzata per momenti di relax.

Lago di Como – Lombardia



BONACINA/LECCOTODAY

Lago di Como, What Else? Direbbe qualcuno che lo ama davvero tanto, che qui ha comprato una bellissima villa e che da 20 anni viene a farci visita: parliamo, chiaramente, di George Clooney. Solo il quarto posto per il nostro lago di cui vi abbiamo raccontato quasi tutto. Ma se siete nuovi ecco la lista di lidi, bar per aperitivi, trattorie, escursioni, camminate e tutto quello che potete fare e vedere sul Como Lake. Semplicemente meraviglioso. Non a caso il preferito dai vip di tutto il mondo.

Lago di Garda – Lombardia Veneto Trentino-Alto Adige

Quinto posto per l'altro bellissimo lago lombardo: il lago di Garda. Se volete sapere quali sono i luoghi migliori da visitare sul Garda vi lasciamo a questo link qualche idea.