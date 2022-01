A Valmadrera non funzionano 33 lampioni: entro febbraio saranno sostituiti

Sono 33 i centri di pubblica illuminazione che non funzionano all'interno del territorio comunale di Valmadrera. A dicembre è avvenuto il passaggio di proprietà da Enel Sole al Comune per una cifra superiore a 13mila euro. A seguito dell'adozione, da parte del responsabile dell'Area Lavori Pubblici arch. Marco Nava, della determina n. 809 del 16.12.2021 e della determina n. 876 del 29.12.2021, a breve verranno sostituiti: il costo di ogni luce cambiata è di 290 euro (oltre Iva del 22%, 63,80€), per un totale di oltre 11mila euro (9.570 euro, Iva 2.105,40 euro).

I lavori di sostituzione, come fatto sapere dall'amministrazione comunale, verranno terminati entro il prossimo mese di febbraio.

Il riscatto da Enel Sole

Attraverso la determina n. 799/2000 il l'archiettetto Nava aveva affidato alla società Energy Project System S.r.l., con sede legale in Via Barfuro, 5, Bergamo, il servizio di supporto per lo svolgimento delle necessarie attività tecnico, giuridico e amministrative preordinate all'acquisizione degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà dell'azienda pubblica e alla successiva esternalizzazione del servizio di pubblica illuminazione.

L'incarico prevedeva, tra le altre cose, l'assistenza da parte della ditta nella definizione dei rapporti economici e patrimoniali con il gestore uscente ai fini del riscatto delle porzioni di rete e impianti, con la redazione di un'apposita perizia tecnica relativa alla stima dei valori di acquisizione. Energy Project System ha ora presentato la relazione, a firma dell'ingegner Diego Bonata, con la quale ha provveduto a determinare l'indennizzo di riscatto degli impianti di illuminazione pubblica da corrispondere a Enel Sole S.r.l., per un importo pari a 10.873 più Iva (13.265,06 euro). La relazione è stata approvata dalla Giunta comunale con la delibera n. 148 del 15.12.2021.

Valmadrera: dove sono i lampioni che non funzionano

Questo l'elenco dei centri che saranno interessati dai lavori di sostituzione durante le prossime settimane: