Merate: addio ai disagi causati da allagamento e rigurgito fognario

Si sono conclusi con il mese di marzo i lavori di adeguamento, potenziamento, completamento e razionalizzazione delle reti di fognatura delle vie Montegrappa, Po, Promessi Sposi e Brianza nel comune di Merate. L'area è stata in passato oggetto di fenomeni di rigurgito e allagamento fognario causa di significativi disagi per la popolazione residente e per la viabilità, soprattutto in occasione di eventi temporaleschi.

L'intervento, necessario per la risoluzione dei problemi di allagamento, ha comportato la costruzione di un nuovo sfioratore (scarico di troppo pieno) lungo Via Po nonché l'adeguamento delle reti nelle Vie Monte Grappa, Promessi Sposi e Brianza. Questo investimento, del valore di circa 700mila euro e che ha impegnato Lario Reti Holding per circa 18 mesi (anche a causa delle restrizioni dovute all'epidemia di Covid-19) si collega a un altro progetto, dal valore di 400mila euro e concluso nell'autunno 2020, che ha comportato l'adeguamento della rete fognaria nella frazione Sartirana.

Le due opere, dal valore complessivo superiore a 1.100.000 euro, completano la revisione delle reti di fognatura di Merate, intrapresa da Lario Reti Holding negli ultimi due anni. L'asfaltatura definitiva delle vie oggetto di intervento è prevista nel corso dell'estate 2021.