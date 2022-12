Cimitero di Acquate e Medale, partono i lavori: chiusa la ferrata

Si lavora a Lecco, tra città e montagna. Dalle 8 di martedì 20 dicembre fino alle 18 di giovedì 22 dicembre andranno verranno eseguiti gli interventi di messa in sicurezza previsti nell’ambito del "Progetto di valorizzazione del sistema delle falesie lecchesi". Non solo: sono partiti la scorsa settimana con l’allestimento del cantiere, gli interventi in programma al cimitero di Acquate che andranno avanti fino ai primi giorni di maggio 2023 e che riguarderanno il consolidamento delle colonne, del portale di accesso e del fabbricato esistente a servizio del cimitero, oltrechè il restauro del portale e dei muri di cinta del camposanto.

I lavori al cimitero di Acquate

La cinta muraria sarà interessata da interventi di pulitura e consolidamento del Roman cement (cemento naturale), mentre su ogni fronte verrà installato un gocciolatoio in acciaio inox per evitare colature sulle murature. La copertura dell’ingresso sarà oggetto di analoghi lavori di consolidamento del cemento naturale e verrà rivestita con una lamina di piombo. Infine, sia il fronte esterno, sia quello interno dei muri di cinta saranno riqualificati e tinteggiati, tenendo anche conto dell'evoluzione storica determinata all'interno del cimitero dalle diverse sepolture perimetrali, utilizzando materiali che consentiranno una migliore conservazione delle pareti.

“Un intervento importante per la sicurezza e il decoro di un luogo dove riposano i nostri concittadini. Gli acquatesi potranno avere un cimitero decoroso e sicuro a partire dalla prossima tarda primavera”, ha spiegato l'assessore alla Cura della città e lavori pubblici Maria Sacchi.