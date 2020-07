Varenna: asfaltatura in via Pino e parcheggio ex filanda, modifiche alla viabilità

Varenna, asfaltatura in Via Pino e parcheggio ex filanda, in programma modifiche alla viabilità. Nella settimana entrante, nel territorio comunale varennese, vi saranno alcuni piccoli disagi per gli automobilisti dovuti ai lavori di asfaltatura a Fiumelatte, all'intersezione di Via Pino con Via Statale, presso la ex-filanda.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dalle ore 7 di mercoledì 29 luglio, fino al termine dei lavori, sarà pertanto vietato il transito su Via Pino dal civico 1 all'8, a veicoli e pedoni. Inoltre sarà vietato il transito sul parcheggio della ex filanda (presso via Statale 46), e sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata nelle aree di parcheggio e stradali indicate con apposita segnaletica.

Gallery