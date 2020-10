Accensione delle caldaie, cosa fare nel caso di particolari condizioni climatiche

Fa già freddo? Il Comune di Lecco ricorda che a determinate condizioni, tra cui il clima poco mite di questi giorni, è possibile accendere le caldaie prima del tempo previsto.

«La legge stabilisce i limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale e con il D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013 prevede che nella zona a cui appartiene la città di Lecco gli impianti di riscaldamento possano essere accesi per un massimo di 14 ore giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile - precisa in una nota Palazzo Bovara - Nei restanti periodi dell'anno, senza alcun bisogno di un provvedimento di deroga da parte del Comune, il responsabile degli impianti di ogni stabile in città può deciderne l’accensione, in caso di particolari condizioni climatiche, per un tempo massimo di 7 ore giornaliere e una temperatura massima di 19 gradi».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In questa fase, al verificarsi delle condizioni previste, resta pertanto possibile ricorrere a questa facoltà ed accendere il riscaldamento nei limiti indicati.