Accordo Asst Lecco-sindacati: il tempo di vestizione sarà pagato dall'azienda

Oggi, mercoledì 29 dicembre 2021, Cisl Fip, Uil Fpl del Lario UIL e Nursing Up hanno firmato pre intesa per il riconoscimento alle lavoratrici e ai lavoratori dell'Asst di Lecco dei tempi di vestizione e svestizione.

La pre-intesa prevede, con adesione volontaria da parte dei lavoratori, il riconoscimento economico di 7 minuti quale tempo di vestizione/vestizione per il periodo oggetto della prescrizione ordinaria di 5 anni dalla data del 29.12.2021.

Il personale che intende aderire all'intesa dovrà comunicare entro il 30 aprile 2022 la propria manifestazione di interesse ai contenuti dell'accordo e procedere alla conciliazione in sede protetta, assistito dall'organizzazione sindacale di riferimento.

Le modalità di adesione all'intesa verranno comunicate direttamente dall'Asst Lecco.

Per i dipendenti che aderiranno alla conciliazione è previsto il pagamento della spettanze dovute con la mensilità di giugno 2022.

Con questa firma Cisl Fip, Uil Fpl del Lario UIL e Nursing Up, di fatto, riconoscono ai Lavoratori dell'Asst un ulteriore beneficio economico che non grava su fondi aziendali ma direttamente sui capitoli di bilancio dell'Asst Lecco per un ammontare complessivo di circa 2 milioni di euro.

Ancora una volta diamo un possibilità a tutti gli aventi diritto al pagamentodei tempi di vestizione, mettendo la firma su un accordo che, se ulteriormente prorogato, avrebbe di fatto danneggiato il personale.

Il nostro impegno sempre quello di operare e contrattare con il solo fine diportare beneficio ai lavoratori.

Sempre e solo da una parte, quella dei lavoratori dell'Asst Lecco.