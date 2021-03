Modifiche alla viabilità: la panoramica degli interventi in città

Sono diverse le strade interessate da lavori nei prossimi giorni. Si segnala in particolare la totale chiusura dal 22 marzo al 2 aprile di via Mascari, nel tratto tra via Cavour e via Del Pozzo, per il ripristino della pavimentazione. Limitazioni anche sul lungo lario Isonzo

Sono diversi gli interventi di manutenzione programmati nella città di Lecco, per la settimana alle porte, che comporteranno riflessi sulla viabilità.

Tra le modifiche alla viabilità dei prossimi giorni, segnaliamo in particolare la totale chiusura dal 22 marzo al 2 aprile di via Mascari, nel tratto compreso tra via Cavour e via Del Pozzo, per lavori di ripristino della pavimentazione stradale e l’istituzione del senso unico alternato regolato con semaforo mobile dal 22 marzo al 3 aprile in lungo Lario Isonzo, nel tratto compreso tra via Nava e varco accesso alla APU di piazza Cermenati, per opere di rifacimento della pavimentazione stradale.

Entrambi gli interventi saranno realizzati dall’impresa Vitali Pietro di Cisano Bergamasco per conto del Comune di Lecco.

A quelle sopra, si aggiungono diverse altre opere e modifiche alla viabilità in programma per la settimana che si apre domani, lunedì 22 marzo. Ecco l'elenco completo.

Via CARLO CATTANEO, tratto all’altezza del civico 17, totale chiusura per occupazione suolo pubblico in data 25 marzo (lavori per conto di privati);;

Via GALILEI tratto all’altezza del civico 26, totale chiusura per occupazione suolo pubblico in data 23 marzo (lavori per conto di Enel);

Via RIMEMBRANZE, incrocio via Crollalanza, parziale restringimento per lavori di perdita acqua dal 22 al 23 marzo (impresa Edil Lario Cad di Galbiate per conto di Lario Reti Holding);

Via FRATELLI ROSSELLI, parziale restringimento per lavori di nuovo allaccio alla rete fognaria dal 23 al 24 marzo (impresa Edil Lario Cad di Galbiate per conto di Lario reti Holding);

Via CESURA, tratto all’altezza del civico 16-18 e via Magnodeno, divieto circolazione pedonale per per lavori di nuovo allaccio e isolamento presa dal 24 al 25 marzo (impresa Edil Lario Cad di Galbiate per conto di Lario reti Holding);

Via FIUME, parziale restringimento per lavori di scavo posa rete in fibra ottica dal 22 al 26 marzo (impresa Sirti spa di Milano per conto di Open Fiber);

Via DON MINZONI, istituzione senso unico di marcia con direzione da via Tramaglino a via Renzo, per lavori di rifacimento linea tubazione gas dal 24 marzo al 24 aprile (impresa Bianchi Costruzioni srl di Ballabio per conto di Lereti spa);

Via CADUTI LECCHESI A FOSSOLI, tratto all’altezza tra il civico 13-15, totale chiusura per occupazione suolo pubblico montaggio gru dal 22 al 26 marzo (impresa Schiavi spa);

Via XI FEBBRAIO, parziale restringimento per lavori di scavo posa rete in fibra ottica dal 22 al 26 marzo (impresa Valtellina di Gorle per conto di Open Fiber);

Via SANT’ANTONIO, totale chiusura di un tratto per lavori di rinnovo allaccio rete idrica dal 24 al 25 marzo (Edil Lario Cad per conto di Lario Reti);

Via VOLONE, parziale restringimento per lavori di scavo posa rete in fibra ottica dal 22 al 26 marzo (impresa Sirti spa di Milano per conto di Open Fiber);

Via GRAMSCI, parziale restringimento per lavori di scavo posa rete in fibra ottica dal 22 al 26 marzo (impresa Ceit spa di San Giovanni Teatino per conto di Open Fiber);

Corso BERGAMO, tratto all’altezza del civico 39, parziale restringimento per lavori di allaccio alla rete gas in data 23 marzo (impresa Devizzi di Cremeno per conto di LarioRetigAS);

Corso MARTIRI DELLA LIBERAZIONE, tratto all’altezza del civico 56-86, parziale restringimento per lavori di scavo posa cavo telefonico dal 22 al 26 marzo (impresa Sittel di Roma per conto di Telecom);

Via GAUDENZIO FERRARI, tratto all’altezza del civico 28, parziale restringimento per lavori di rinnovo allaccio dal 26 al 27 marzo (impresa Edil Lario Cad di Galbiate per conto di Lario Reti);

Via BERNARDINO, tratto all’altezza del civico 16, parziale restringimento per lavori di rinnovo allaccio dal 26 al 27 marzo (impresa Edil Lario Cad di Galbiate per conto di Lario Reti);

Viale DON TICOZZI, nell’area di sosta antistante il centro sportivo comunale Al Bione con ingresso in viale Don Ticozzi, fino al 31 marzo, istituzione di divieto di transito, eccetto i veicoli del personale militare e sanitario, nonché delle persone che con i propri veicoli devono raggiungere le strutture temporanee per effettuare i tamponi per la ricerca COVID-19 in modalità Drive-Through, divieto di sosta permanente con rimozione forzata, senso unico di marcia con ingresso consentito dal parcheggio lato campi di calcio e uscita dalla rotatoria viale Don Ticozzi/via Toscanini.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il Servizio viabilità (telefono 0341 481316) e il Servizio manutenzione (0341 481371) del Comune di Lecco.