Riparazioni reti e pulizia notturna, come cambia la viabilità a Lecco nel cuore di agosto

Sono diverse le modifiche alla viabilità cittadina - conseguenti a lavori pubblici per conto del Comune di Lecco - in programma anche nella seconda settimana di agosto che si apre domani, lunedì 7. Vi segnaliamo in maniera particolare quelle determinate dalla pulizia notturna delle aree pubbliche di parcheggio che prevedono l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata dalla mezzanotte alle 6 di martedì 8 agosto nelle aree di via Montegrappa/salita dei Bravi, via Cantarelli, piazza delle Nazioni, via Airoldi e Muzzi, viale Dante, via Isola Villatico, via Bainsizza, via Buozzi e via Montebello. Di seguito le vie interessate da ulteriori opere e conseguenti modifiche alla viabilità nella prossima settimana:

Corso Matteotti longitudinale restringimento della sede stradale regolamentato tramite movieri per lavori di allaccio alla rete idrica dal 8 al 11 agosto;

Corso Matteotti parziale restringimento della sede stradale regolamentato tramite movieri e interdizione del marciapiede per lavori di allaccio alla rete fognaria dal 7 al 8 agosto;

Via Marco d'Oggiono localizzato restringimento del marciapiede pedonale per lavori di riparazione di una perdita idrica dal 7 al 8 agosto

Vicolo Fiocchi parziale restringimento della sede stradale per rifacimento allaccio alla rete idrica dal 10 al 11 agosto

Viale Montegrappa localizzato restringimento della sede stradale con istituzione senso unico alternato regolamentato tramite moviere per lavori di rimessa in quota dei chiusini dal 7 al 8 agosto

Via Tagliamento localizzato restringimento della sede stradale con istituzione senso unico alternato regolamentato tramite moviere per lavori di rimessa in quota dei chiusini dal 8 al 9 agosto

Via Belfiore, tratto compreso tra l’intersezione con via Achille Grandi, via di Vittorio/via Risorgimento, per la costruzione della rete di teleriscaldamento, divieto di transito veicolare, obbligo di svolta a destra per i veicoli provenienti da via Achille Grandi che si immettono su via Belfiore, obbligo di svolta a sinistra per i veicoli che provenienti da via Belfiore in direzione discendente verso via Achille Grandi dalle 8 del 7 agosto alle 19 del 26 agosto

Via Digione, per la costruzione della rete di teleriscaldamento, divieto di transito veicolare dalle 8 del 7 agosto alle 19 del 9 settembre

Segnaliamo infine le modifiche alla viabilità previste per consentire l'allestimento del mercato straordinario in centro di mercoledì 9 agosto. Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli uffici municipali di Lecco, in partucolare il servizio viabilità 0341 481316 e il servizio manutenzione 0341 481371.