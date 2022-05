Il Lecco Pride 2022 abbraccia il corteo per le vie della città

Il Lecco Pride edizione 2022 può finalmente colorare le strade della città grazie al corteo che andrà oltre alla manifestazione in piazza: appuntamento al prossimo 18 giugno.

Gli organizzatori annunciano importanti novità. Non solo, come lo scorso anno, vogliono riempire Piazza Garibaldi, ma annunciano una manifestazione - in perfetto stile Pride - che si strutturerà con carri e musica e riempirà di festa e colori le vie della città. La prima di questo genere dopo due edizioni condizionate dalle restrizioni per il covid. Prossimamente verranno annunciati i dettagli del corteo ma gli organizzatori dell'associazione Renzo e Lucio, con i volontari del Lecco Pride, invitano i cittadini di tutta la provincia a partecipare per quella che considerano la festa dei diritti.

"Il Pride è di tutti e per tutti"

"Diritti in piazza" è infatti il motto scelto quest’anno. Uno slogan che richiama la voglia di tornare a riempire le piazze e i luoghi di condivisione ma che vuole anche ricordare l'importanza di saper rispondere alla richiesta dei diritti, specialmente delle minoranze, che a volte non vengono soddisfatte. Dalila Maniàci, presidente di Renzo e Lucio: "Finalmente Diritti in piazza attraverso la sfilata, che da sempre è il cuore dei Pride. Partecipare è un dovere morale che riguarda ogni cittadino e cittadina che abbia la possibilità di farlo: Il Pride è di tutti e per tutti. Se anche un solo cittadino non è libero, non lo è per davvero nessuno. Quello di essere in piazza, e sfilare fra le strade della città, è un privilegio che non tutti possono esercitare. Si partecipa per se stessi e per queste persone che ancora non possono, che ancora devono vivere nascoste, e cui mando un pensiero di solidarietà. Non conosco parità che sia stata ottenuta senza rendersi visibili e senza condivisione. 'Visibilità' è un concetto che ci piace tantissimo: è proprio perché altri attivisti e attiviste si sono resi visibili ben prima di noi che possiamo essere qui, con i diritti di cui godiamo oggi, anche se l'uguaglianza non è ancora stata raggiunta. Celebrarli attraverso la partecipazione è fondamentale. L'invito è quello di sentirsi liberi di esprimersi quel giorno: il Pride è uno spazio che lo permette. Siate esattamente come volete essere. Riprendo una frase cdi Pedro Almodovar che mi piace moltissimo, continua Dalila Maniaci, Una persona è più autentica quanto più assomiglia all'idea che ha sognato di se stessa".

Le iniziative correlate

Alcune iniziative partono già: giovedì 26 maggio dalle 19 il primo appuntamento: a Mandello del Lario al Bar Roma con la presentazione ufficiale della birra "Mè Piáss" creata apposta per il Lecco Pride dalla collaborazione con il Birrificio DuLac. Spiega Alessandro Rotti, del birrificio DuLac: "Abbiamo scelto questa collaborazione con il Lecco Pride perché, anche attraverso la birra. vogliamo dire che 'ci piace' pensare a un mondo senza discriminazioni e dove tutti possano sentirsi liberi di essere se stessi. La birra è una Mexicanlager con Freshlime che al naso regala freschi aromi di buccia di lime, marmellata di agrumi e al palato si equilibra bene la dolcezza dei cereali con l'asprezza del succo di lime. Una birra perfetta per le gioiose feste e le calde serate estive".

Nella serata del 26 maggio allieterà l'evento la Babagaya Band. Altre iniziative del Lecco Pride saranno una collaborazione con il Nameless e una serata organizzata in collaborazione con il Brianza Pride al Bloom di Mezzago per sabato 28 maggio. Un altro aperitivo con DuLac e tanta musica anche domenica 12 giugno al bar-ristorante Il Barcaiolo (Lecco). Gli organizzatori ricordano che tutti i weekend sarà presente il banchetto LeccoPride in piazza XX settembre dove poter trovare informazioni e i gadget e i biglietti della lotteria a sostegno del Pride.