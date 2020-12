Una marea di "Scatole di Natale", la generosità dei lecchesi in un'immagine

Una foto che vale più di tante parole. Anche a Lecco ha preso piede l'iniziativa della "Scatola di Natale" che consiste nel riempire un contenitore con alcuni semplici ma allo stesso utili doni: un indumento caldo, un prodotto di bellezza, un dolce, un passatempo, il tutto corredato da un biglietto di auguri scritto con il cuore. La scatola viene poi consegnata da parrocchie o associazioni caritatevoli a persone bisognose.

A Lecco, l'altra sera, sono stati tantissimi a portare il proprio dono in parrocchia. Il prevosto monsignor Davide Milani (nella foto), in un post pubblicato su Facebook, ha voluto pubblicamente ringraziare i lecchesi per la generosità dimostrata. Un pensiero corredato da una foto emblematica che ritrae la marea di scatole e si solidarietà che in un Natale segnato dalla pandemia hanno un valore ancora più grande.