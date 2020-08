Per le scuole primarie e secondarie di Lecco bus gratuiti per le attività fuori sede

A seguito dell'incontro di ieri in sala consiliare tra il Comune di Lecco e i dirigenti scolastici degli istituti Comprensivi, delle scuole primarie e secondarie di primo grado statali e paritarie e delle scuole dell’infanzia cittadine, si è definito un progetto a supporto degli istituti per l'avvio del prossimo anno scolastico. All'interno di questo accordo è stata decisa, in collaborazione con Linee Lecco, la gratuità dei bus del trasporto pubblico locale per le scuole primarie e secondarie, per gli spostamenti cittadini per lo svolgimento di attività formative e didattiche fuori sede scolastica.

La notizia è stata resa nota oggi dall'Amministrazione comunale di Lecco. Su ogni bus potrà salire una sola classe, per un massimo di 26 studenti e due docenti accompagnatori. Per gli spostamenti fuori dai confini cittadini per svolgere attività didattiche, il trasporto degli alunni è invece previsto con bus dedicati a tariffe calmierate.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per quanto riguarda le scuole dell'infanzia statali e paritarie cittadine, sono previste tariffe calmierate per il trasporto dei bambini, che avranno a disposizione una flotta di bus che garantiranno i posti a sedere come previsto dalle vigenti normative di prevenzione e sicurezza.