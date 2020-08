Un tuffo per chiedere un lago accessibile a tutti e pulito

Un flash mob per chiedere un lago accessibile e pulito. Protagonisti i giovani di Ambientalmente Lecco (lista che appoggia la candidatura a sindaco di Mauro Gattinoni), che martedì nel tardo pomeriggio si sono tuffati nelle acque della Malpensata.

Due i messaggi lanciati dal gruppo "Ambientalmente Bagai", coordinato da Silvio Bergamaschi. «Nel percorso di realizzazione del nuovo lungolago, è importante pensare a un punto di accessibilità pubblico, che possa permettere ai lecchesi di fruire del loro lago. È inoltre fondamentale uno sforzo per migliorare la qualità delle acque e ridurre l’inquinamento».

Il Comune di Lecco, ricordano i giovani della lista guidata da Alessio Dossi, ha effettuato negli ultimi mesi una mappatura di tutti corsi d'acqua che sfociano nel lago, per verificare la correttezza degli allacci e ridurre l'impatto ambientale. «Occorre continuare anche nei prossimi in questa direzione in modo forte e deciso, in modo da non vanificare il lavoro fatto finora».