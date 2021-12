Ecco "La nuova stella di Broadway", videoclip natalizio girato a Lecco

"La nuova stella di Broadway", cover del celebre brano di Cesare Cremonini, riproposta in chiave lecchese in un videoclip natalizio curato dall'associazione Spettacolaree. L'iniziativa nasce in collaborazione e con il Patrocinio del Comune di Lecco all'interno degli eventi culturali natalizi promossi dell'Amministrazione. Il videoclip di auguri uscirà domani, giovedì 23 dicembre alle ore 18.00 sul canale Youtube di Spettacolaree, e sarà diffuso anche sui canali social del Comune.

"Il video è stato realizzato per augurare buone feste a tutti i lecchesi, un regalo che Spettacolaree e Comune vogliono fare a tutta la cittadinanza con l'auspicio che il 2022 sia l'anno in cui si potrà uscire definitivamente dalla pandemia e tornare a vivere in serenità - spiegano i ragazzi dell'associazione - All'interno del videoclip è presente una storia che richiama la magia del Natale: due ragazzi, in giro per le vie centrali di Lecco, si incontreranno dopo aver seguito delle strane e simpatiche ombre. Il videoclip è introdotto dalla voce dell'attrice lecchese Ancilla Oggioni, che da quest'anno coordina il gruppo di teatro adulti".

I protagonisti e i luoghi delle riprese

Gli attori sono due amici di Spettacolaree, Samuele Satta e Ylenia Rita Boiocchi. Nel video compaiono anche i due cantanti, Luca Rigamonti e Gaia Gianno, membri dell'associazione. Le riprese sono state effettuate tra Pescarenico, il lungolago di Malgrate e le piazze XX settembre, Cermenati, Garibaldi e Manzoni, dove è possibile percepire la magia natalizia data dalle proiezioni, dalle luminarie, dalla pista del ghiaccio, dall'albero di Natale e dai mercatini di Natale.

Altre inquadrature sono state girate in zona monumento di San Nicolò e in zona piattaforma. La registrazione audio è avvenuta presso il Dnb Sound studio di Mandello del Lario di Andrea Donato, in audio anche la chitarra del musicista Andrea Muzio, che accompagna i cantanti per tutto il videoclip. Gli autori del lavoro ringraziano Mario Castelli per l'attrezzatura tecnica e Michele Dell’oro per le foto di backstage. La regia è di Daniele Esposito, la troupe tecnica è così costituita: Daniele Esposito riprese e montaggio, Davide Tagliabue aiuto regia, Andrea Gianviti organizzatore, Andrea Donato audio, Lorenzo Cavaliere Supporto audio, Andrea Binda Elettrico e Giacomo Pinizzotto aiuto elettrico e runner.

L'associazione promuove cinema, teatro e canto

Tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione del videoclip, sono ragazzi appassionati o esperti di video che vanno dai 16 ai 30 anni. Spettacolaree, fin dalla sua fondazione nel 2017, promuove l'utilizzo delle arti del cinema, del teatro e del canto tra bambini, ragazzi e giovani, con l'auspicio che in futuro per gli iscritti ai laboratori, queste arti possano diventare un mestiere.

"L'idea arriva dopo il successo dello scorso anno del medley musicale, che ha raccolto alcune migliaia di visualizzazioni e che aveva coinvolto sempre la città di Lecco e alcuni dei suoi luoghi cardine - aggiungo i portavoce dell'assocoazione - Un ringraziamento particolare va ad Aurora Mandelli, che per motivi personali non ha potuto partecipare alle riprese. Un ringraziamento speciale va all'assessore alla cultura Simona Piazza, che da subito ha creduto nel progetto e ha dato fiducia alle capacità e competenze dei giovani lecchesi che hanno realizzato questo video. Un grazie anche all'Amministrazione comunale tutta. Il progetto grafico della locandina è di Luca Rigamonti. Sperando di fare cosa gradita, auguriamo buona visione e buone feste a tutti i lecchesi".