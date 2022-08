Successo per i campi di volontariato internazionale di Legambiente Lecco

Si sono conclusi nei giorni scorsi i due campi di volontariato internazionali organizzati dal circolo di Legambiente Lecco nel Parco delle Orobie Valtellinesi, in particolare nelle località di Alpe Dosso (Delebio) e Castello dell?Acqua, entrambe nella vicina provincia di Sondrio. A partecipare 12 volontari internazionali provenienti da diversi paesi del mondo, come Repubblica Ceca, Messico, Spagna, Francia, Giappone, Slovacchia e Italia e responsabili di campo, Katrin Valsecchi, Yuliya Parchuk e Arianna Mazzoccato, che hanno preso parte alla formazione nazionale per responsabili di campo organizzata annualmente da Legambiente.

I lavori svolti hanno riguardato la manutenzione dei sentieri e dei sottoboschi, la raccolta e la sistemazione del fieno per animali selvatici, il taglio della legna per futuri lavori utili nell?area montana, la manutenzione e la pulizia di aree di interesse storico, come l?antica torre simbolo di Castello dell?Acqua, e la partecipazione e il supporto a eventi sportivi del luogo. Durante le quattro settimane di lavoro, gli obiettivi lavorativi e associativi prefissati sono stati largamente raggiunti.

Inoltre, non si può non menzionare il legame creatosi con le comunità locali e la loro attiva partecipazione, fondamentale per la buona riuscita dell'esperienza. In particolare, durante il campo di Alpe Dosso con il Consorzio Montagna Viva e durante il campo di Castello dell?Acqua con gli abitanti del paese e l?associazione Castel Riders.

"Le esperienze si sono concluse in modo positivo per tutti i partecipanti: volontari, responsabili di campo e gli enti coinvolti - fanno sapere i portavoce dell'associazione ambientalista - Legambiente Lecco è ancora una volta soddisfatta del lavoro svolto e delle collaborazioni che si sono attivate. È doveroso ringraziare il Parco delle Orobie Valtellinesi, il Consorzio Montagna Viva, Ersaf e il Comune di Delebio per il fondamentale supporto dato a questa iniziativa".