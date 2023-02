Mandello: Lotteria di Natale, ritirati i primi premi. "Restano sul territorio"

I vincitori della Lotteria di Natale riscuotono i premi. A più di due settimane dall'estrazione dei numeri della lotteria natalizia organizzata dai commercianti di Mandello del Lario all'interno delle iniziative "Magico Natale" - a cura dell'Amministrazione Comunale, della Pro loco e dei Commercianti - finalmente si stanno palesando i vincitori dei primi premi.

Lunedì mattina si è presentata presso la Struttura 1 - Biblioteca del Comune la vincitrice del primo premio del valore di 1.500 euro in buoni da spendere nei negozi aderenti all'iniziativa. Si tratta di una donna residente a Suello. Il secondo premio, del valore di 750 euro, è stato assegnato a un abitante in paese, mentre il terzo premio di 500 a una persona di Primaluna in Valsassina.

Il quarto premio, del valore di 250 euro, invece, è ancora senza un volto mentre gli altri 46 premi di valore inferiore, 100 e 50 euro, sono stati consegnati in gran parte.

L'assessore: "Complimenti agli operatori"

"Mi fa piacere notare, come assessore al Commercio e al Turismo, che due dei premi principali siano stati ritirati da persone che abitano al di fuori del nostro comune: segno che le nostre attività locali sono frequentate anche da abitanti dei paesi della provincia. L'offerta delle attività commerciali di Mandello si pone quindi, dal mio punto di vista, in una posizione di pregio e quindi il mio grazie e i miei complimenti vanno a tutti gli operatori che si impegnano per poter dare un servizio sempre migliore rispondendo non solo alle esigenze della cittadinanza, ma anche alle persone che giungono da altre località, venendo incontro anche alle necessità del settore turistico che registra un trend in notevole crescita".

Come ricorda l'assessore Nessi, "non dimentichiamo comunque che la cifra di 6.100 euro messa in palio con la lotteria rimarrà sul territorio e dovrà essere spesa nelle attività locali andando a sommarsi alla cifra di quasi 1.900.000 testimoniata dal numero dei bollini e delle schede distribuiti durante le festività natalizie".