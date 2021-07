Il lungolago di Dervio dedicato alla Moto Guzzi per il Centenario

Nel comune altolariano la prima tappa della mostra fotografica firmata Carlo Borlenghi e Carlo Zuccoli per l'anniversario della Casa dell'aquila. Cassinelli: "Forte legame con il territorio"

Per il Centenario della Moto Guzzi, dopo la presentazione ufficiale a Mandello, arriva la prima tappa della mostra fotografica firmata Carlo Borlenghi e Carlo Zuccoli.

Scenario d'eccezione il Lungolago degli Ulivi di Dervio, dove i 25 pannelli con foto d'epoca e scatti d'autore offrono uno spettacolo senza eguali. La mostra sarà a Dervio fino al 25 luglio con anche gli scatti fatti con Guzzi d'epoca sul lungolago e nella splendida cornice di Corenno Plinio. A chiusura dell'evento, domenica 25 luglio, presso il parco Boldona, si svolgerà una serata dedicata alla storia della Moto Guzzi a cui prenderanno parte i fotografi Carlo Borlenghi e Carlo Zuccoli, il giornalista sportivo Pino Allievi e il sindaco di Mandello Riccardo Fasoli. La serata sarà moderata dal giornalista Marcello Villani.

"È l'occasione per celebrare - spiega il sindaco di Dervio Stefano Cassinelli - la grande storia della Moto Guzzi e il suo legame con il nostro territorio. Tantissime persone di Dervio hanno lavorato negli stabilimenti di Mandello o in aziende, anche nel nostro comune, che producevano pezzi per l'Aquila. La mostra bellissima sul lungolago offre emozioni, la serata del 25 darà la possibilità di esplorare pezzi importanti di storia industriale e sportiva”.