È morto Stefano Galli, storico leghista lecchese

È morto Stefano Galli, ex Consigliere regionale lecchese ed esponente della Lega Nord delle origini. A lungo legato al gruppo Lumbard di Calolziocorte, appassionato militante e amico del fondatore Umberto Bossi, Galli abitava da tempo a Pasturo, in Valsassina. Classe 1958, negli anni Novanta Galli era stato il primo riferimento per i nascenti Giovani Padani e nei primi anni 2000 era approdato in Regione Lombardia per tre mandati, diventando anche capogruppo. Diversi i ricordi in queste ore da parte di colleghi e amici della Lega.

"Stefano Galli, storico militante leghista, calolziese, lecchese e lombardo, stamane ci ha lasciato - ha scritto Paolo Arrigoni, attuale senatore della Lega ed ex sindaco di Calolzio - Con dolore, in molti lo ricordiamo fiero e coraggioso combattente per tante sacrosante battaglie di libertà e di autonomia per la nostra Regione Lombardia e per i lombardi. E con affetto ti ricordo quando nel 2003 mi hai spronato e sostenuto nella candidatura a sindaco nella tua e nostra Calolziocorte. I tuoi meriti Stefano resteranno sopra tutto! Che la terra ti sia lieve".

Sentito anche il ricordo di Daniele Butti, referente provinciale di Lecco per la Lega Salvini Premier. "Oggi ci lascia uno storico militante della Lega, Stefano Galli - ha detto Butti - In molti lo ricordiamo oggi con affetto per quanto di buono ha saputo dare al movimento. Un uomo vero, combattente, sempre dedito alla causa Leghista. Gli errori, umani, non possono cancellare i sentimenti ed il lavoro fatto per perseguire gli ideali Leghisti. Che la terra ti sia lieve Stefano".