Acrobazie durante la sauna: maestro lecchese di "aufguss" vola ai Mondiali

Lecchese brilla e si aggiudica il secondo posto al Campionato italiano di aufguss svoltisi al parco termale di Aquardens (Verona). Di cosa si tratta, vi starete chiedendo?

L'aufguss è un'operazione in uso tra chi fa la sauna, soprattutto nei paesi nordici. Consiste nel versare acqua (o ghiaccio) mescolata a essenze aromatiche o balsamiche sulle pietre della stufa, in modo da produrre un forte getto di vapore molto caldo e impregnato delle essenze utilizzate. L'aufgussmeister è colui che amplifica, con tanto di coreografie spettacolari e movenze acrobatiche, il vapore usando un asciugamano.

Grandi festeggiamenti a Monticello Spa&Fit per Alberto Grazioli, master of Well-being ed esperto aufgussmeister della struttura brianzola, che si è classificato al secondo posto al Campionato italiano aufguss 2023. Grazioli rappresenterà così Monticello Spa&Fit e l'Italia alla finale del Campionato Mondiale Aufguss - WM 2023 che si terrà a Berlino dall'11 al 17 settembre presso il Satama Sauna Resort & Spa.

Davanti a una giuria qualificata e un pubblico di appassionati, Alberto Grazioli si è esibito nel rituale dell'aufguss, a ritmo di musica, gettate di vapore, luci colorate e profumi di oli essenziali e ha raccontato una storia interpretando un androide proveniente da un futuro distopico che quando scopre il profumo inebriante degli oli ricorda la sua vera natura, quella umana, e si ribella al sistema.

Le cerimonie di purificazione aufguss sono un momento di benessere per eccellenza che si può trasformare in uno show spettacolare senza eguali. Monticello Spa&Fit propone quotidianamente questa cerimonia nella suggestiva sauna panoramica, regalando momenti di puro relax e rigenerazione fisica.

I benefici dell'aufguss

Il benefico effetto che la sauna genera, in termini di depurazione dell'organismo, purificazione della pelle, smaltimento di acido lattico e rilassamento della muscolatura, viene amplificato dalle molteplici proprietà degli oli essenziali, favorendo l'eliminazione dello stress, il benessere generale e il sonno. La cerimonia di Aufguss potenzia i benefici che provengono dal caldo grazie a precise gettate di calore, generate dalla sapiente unione di ghiaccio e oli essenziali, che vengono veicolate agli ospiti con appositi teli dagli esperti cerimonieri. Le alte temperature raggiunte dall'organismo favoriscono la vasodilatazione e la circolazione e rinforzano il sistema immunitario. Al termine della sessione in sauna ci si immerge nella vasca esterna di reazione, dotata di acqua non riscaldata. La variazione termica che si genera agisce sulla circolazione, conferendo una incredibile sensazione di leggerezza e benessere.

Sono previste anche numerose cerimonie nella variante "aufguss show" con musiche, luci e ricercate coreografie che arricchiscono questa cerimonia di fascino ed emozioni.