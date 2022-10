Mandello riceve in dono un'area dedicata agli amici a quattro zampe

Il Comune di Mandello riceve in dono un'area cani funzionale grazie all'attività di Retissima Srl, azienda leader nella fornitura e posa in opera di reti, pali, pannelli, staccionate, cancellate, cancelli e automazioni che ha creato il progetto "Cantieri a 4 zampe".

Di cosa si tratta? Un pacchetto completo per le aree cani, pensato per garantire il benessere di chiunque voglia usufruire dell’area stessa, in cui è presente una fontana per fare abbeverare i propri animali, un cestino per mantenere il luogo pulito, una panchina per il riposo dei padroni ed un cartello regolamentare dove esporre i comportamenti corretti da assumere all'interno dell'area.

La presenza di una zona dedicata agli amici a quattro zampe sul territorio comunale (si trova in zona parcheggio del Cimitero) è favorevole non solo ai padroni dei cani, ma anche a tutti coloro che desiderano vivere in un Comune più pulito, più ordinato e più sicuro.

"Iniziative simili fanno bene al territorio"

"Ringrazio Retissima Srl per la realizzazione della nuova area, che ci ha visti fin dal primo incontro entusiasti nel poter creare nel Comune di Mandello uno spazio dedicato agli amici a quattro zampe - spiega Andrea Tagliaferri, assessore all'Ambiente e vicesndaco del Comune di Mandello del Lario - Iniziative come questa fanno bene al nostro territorio, ci permettono di creare in primo luogo ordine e decoro, ma soprattutto un'isola felice dove gli animali possono correre liberi, tranquilli ed in piena sicurezza. Credo che questo sia solo l'inizio e che nei prossimi anni si possano trovare ulteriori spazi da dedicare a queste attività".

"Come cittadino e soprattutto come padrone di due cani Dalmata, trovo indispensabile la presenza di uno spazio attrezzato, all'interno del territorio comunale, in cui andare in compagnia del proprio cane. Il progetto 'Cantieri a 4 zampe' ha come scopo la soddisfazione di tutti quei cittadini che, per molteplici motivazioni, hanno bisogno di uno spazio verde dove poter far correre i cani in libertà" commenta Andrea Rusconi, amministratore unico dell'azienda Retissima Srl, e aggiunge: "Siamo grati al Comune per averci permesso di offrire questa bellissima iniziativa. Lanciare 'Cantieri a 4 zampe' attraverso una donazione era uno dei punti fondamentali del progetto stesso. Quando ci siamo rivolti al Comune, subito abbiamo colto la disponibilità e l'attenzione che, l'amministrazione comunale tutta, impiega ad ascoltare e soddisfare le richieste dei suoi cittadini. Mandello è un paese noto, grazie al suo paesaggio fortemente caratteristico, e molto attivo nel turismo. Siamo certi che la realizzazione di una nuova area cani porterà a numerosi aspetti positivi, e che sia un ulteriore invito a venire a visitare questo meraviglioso Comune insieme ai propri amici a quattro zampe".

A rendere ancora più facile e piacevole la donazione e la successiva realizzazione dell’area, è stata la presenza di una figura in comune tra la pubblica amministrazione e l'azienda. "Sono molto entusiasta del cantiere consegnato. Ho percepito massima disponibilità durante l'attuazione del progetto" ha dichiarato Igor Amadori, geometra Retissima e consigliere comunale del Comune di Mandello del Lario. "Il Comune ha dato carta bianca a Retissima per l'esecuzione dell'area, riponendo massima fiducia nell'azienda. Il risultato, come si può ben vedere, è stato eccellente".