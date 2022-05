Chiusura di anno scolastico in musica per la Project Rock School

Tradizionale concerto di fine anno scolastico per la Project Rock School di Mandello. L'appuntamento è per sabato 21 Maggio dalle ore 16.30 alle 20 presso la palazzina scolastica di via Dante Alighieri 47. "Come nostra consuetudine cogliamo l’occasione per concludere l’anno scolastico in musica - commenta il coordinatore Stefano Marzocchi - All’evento prenderanno parte oltre 30 allievi che finalmente potranno esibirsi in pubblico e mostrare le proprie competenze acquisite in questi anni di studio. Ringraziamo tutti i docenti e allievi per l’impegno mostratoci in questi ultimi anni decisamente non facili per tutti. Sabato potranno così suonare dal vivo condividendo tutti insieme una bella giornata di festa musicale".

Grazie ai docenti sarà allestita con gli strumenti la piazzetta della sala civica dove si esibiranno le ragazze e i ragazzi con piano, canto, chitarra, batteria e ovviamente le band. "Quest’anno, grazie all’interessamento dell'Amministrazione comunale e alla disponibilità dei docenti, siamo riusciti ad integrare 3 giovani musicisti Ucraini: una brava pianista, già esperta che si esibirà all’evento, una giovanissima cantante e un ragazzo esordiente alla chitarra. Questa festa - aggiunge Marzocchi - vuole essere un momento di gioia condivisa con tutti i ragazzi, i docenti e il pubblico che vorrà partecipare".

Il progetto sinergico con "Concertando"

Il concerto sarà a ingresso libero. Tra le gradite novità anche la partecipazione e condivisione dell’evento con l’associazione Concertando presieduta da Diego Brini. In collaborazione con la scuola di musica comunale PRS i tecnici associati Concertando attiveranno una diretta musicale web streaming. "Sta nascendo un nuovo progetto musicale congiunto tra le 2 associazioni in base all’idea di Concertando di fondare un nuova Visual web radio. I lavori sono in corso e in stato avanzato, diciamo che il nostro evento musicale sarà un primo test tecnico di funzionalità, quindi tutti quelli che vorranno potranno seguire l’evento in diretta con riprese live canali social: Concertando, YouTube, Facebook".

Grazie alle competenze tecnico professionali degli associati di Concertando, che si aggiungono alle competenze dei docenti PRS, per il nuovo anno scolastico 2022-2023 saranno integrati nuovi ambiziosi percorsi musicali nel progetto scolastico della Project Rock School. "Ci siamo resi conto che le due associazioni - conclude Marzocchi - hanno molti aspetti condivisibili e complementari che vanno ad arricchire il contesto formativo, culturale ed educativo dei ragazzi e il senso civico della cittadinanza. La collaborazione è un principio fondamentale per aiutare entrambi a crescere".

(Si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione)