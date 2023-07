Le insegnanti in pensione al servizio degli alunni in difficoltà

A Mandello è stato un successo il Progetto doposcuola all'oratorio denominato "Io speriamo che me la cavo".

"Con il secondo quadrimestre siamo riusciti a farlo ripartire - spiega l'assessore all'Istruzione Doriana Pachera - Il nome del progetto riprende il titolo del libro in cui sono trascritti sessanta temi di bambini napoletani dal loro maestro Marcello D'Orta. Il libro poi è diventato un film per la regia di Lina Wertmuller e interpretato da Paolo Villaggio".

Il doposcuola si è tenuto presso l'oratorio del Sacro Cuore grazie all'attiva collaborazione della Parrocchia, nella persona di Don Feliciano, che ha messo a disposizione quattro aule. "A condurre l'attività sono state insegnanti in pensione che come volontarie hanno seguito in modo puntuale e preciso alunni della scuola primaria S. Pertini e della scuola secondaria di primo grado A.Volta che necessitavano di essere supportati nell'esecuzione dei compiti e nella preparazione delle lezioni, accompagnando anche i ragazzi che dovevano affrontare l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione".

Contatto costante Comune-scuola

Gli alunni bisognosi di tale sostegno erano stati segnalati durante l'anno dalle loro insegnanti. La stessa assessore all'Istruzione, prima di organizzare il doposcuola, aveva ascoltato i docenti per sapere se sussistesse una necessità in tal senso. "I rapporti con la scuola si sono tenuti a intervalli regolari onde verificare l'efficacia dell'intervento - continua Pachera - Il doposcuola si è svolto nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 15 alle ore 17, giorni in cui l'Oratorio era aperto. In tal modo i bambini potevano, una volta terminati i compiti, fermarsi anche a giocare".

Sempre in oratorio, per minori dai 6 ai 17 anni si è tenuto, dal lunedì al venerdì,“Pitstop”, progetto educativo di gruppo che il Comune di Mandello ha ideato per integrare il servizio di assistenza educativo-scolastica e condotto da educatori. Tale progetto è sostenuto interamente dall'Amministrazione comunale con gli assessorati Istruzione e Servizi Sociali.