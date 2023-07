"Vivi sostenibile", weekend di eventi con l'associazione equosolidale

Stand, cibo, conferenze, musica: questi i 4 ingredienti portati dall'associazione Equo solidale onlus per colorare il fine settimana di Mandello del Lario. Tre giorni: venerdi 14, sabato 15 e domenica 16 luglio, con il prologo di martedì 4 e mercoledi 12 nella sala civica mandellese e giovedi 6 a Lecco in via Seminario. Il tema predominante, è il “Vivi sostenibile” portato negli spazi chiusi e sulla piazza del centro lacustre.

Un modus vivendi della Cooperativa MondoEquo impegnata a diffondere attraverso l'impegno dei suoi volontari il credo nel valore del commercio sostenibile, nella centralità delle persone con le storie dei produttori, l'attenzione alla dignità del lavoro lontana da discriminazioni e disuguaglianze.

Divresi gli enti e le realtà che collaborano alla realizzazione di questo evento alla sua prima uscita pubblica in terra mandellese. Relatori di livello, da Costanza Panella di Legambiente ad Enrico Giovannini già ministro delle infrastrutture e mobilità sostenibile tra i vari invitati alle serate dibattito antecedenti l'uscita in piazza del mercato. Qui viene servita la ristorazione realizzata con prodotti provenienti dal commercio equo.

La parte musicale della serata di ieri è stata affidata a Vitaloni Rondinelli Brezza, un trio che esegue brani composti da Stefano Vitaloni alla chitarra, attraverso un percorso tra Jazz, Funk e incursioni Rock blues tra tradizione e modernità (nella foto). Questa sera, sabato 15 luglio, sempre alle 21 sarà protagonista una band tutta al femminile: "Le Giannissime" nel concerto "La voce delle donne". Domani, domenica alle 17, spazio alla moda con una sfilata di collezioni estate e novità autunnali all'insegna dell'eticità. (Si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione)