Mandello programma l'estate: "Calendario ricco di eventi per dimenticare gli ultimi due anni"

Mandello ha grande voglia di tornare ad animare la bella stagione dopo due anni di stop imposto dal covid. L'Amministrazione comunale sta già programmando la prossima estate.

"L'assessorato alla Cultura e quello al Turismo e al Commercio hanno già alcune iniziative in calendario, ma ci piacerebbe molto integrarlo anche con quelle delle tante associazioni presenti sul territorio e con quelle eventualmente promosse dalle attività commerciali, da bar e ristoranti e anche, perché no, dai privati cittadini - spiega l'assessore Silvia Nessi - Un calendario condiviso eviterebbe anche sovrapposizioni di eventi e favorirebbe la programmazione non solo per l'Amministrazione, ma per tutti coloro che desiderino proporre un evento o una manifestazione".

Calendario cartaceo e via social

Tutte le iniziative saranno pubblicizzate per mezzo di un calendario che verrà distribuito in forma cartacea a tutte le famiglie mandellesi, ai commercianti e alle strutture ricettive oltre che affisso nelle vie del nostro paese e di quelli circostanti. Importante, sottolinea l'assessore, sarà anche la programmazione di una campagna social con la collaborazione di Explore Mandello e della Pro loco.

"Chiediamo quindi a tutti, associazioni, attività commerciali e privati cittadini - conclude Silvia Nessi - di segnalarci entro il 31 marzo 2022 al'indirizzo cultura@mandellolario.it oppure turismo@mandellolario.it eventi sportivi e non, spettacoli e altre attività che si terranno nel territorio sempre nel segno della collaborazione così importante per la crescita della nostra comunità. Auguriamo a tutti noi una estate finalmente spensierata"!